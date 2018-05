Chievo, tre nomi per l'attacco

Con l’addio di Roberto Inglese, il Chievo è costretto a cercare un nuovo attaccante sul mercato.

Tra i profili seguiti dalla dirigenza gialloblù ci sono sicuramente Diego Falcinelli e Babacar. I due centravanti sono stati protagonisti di uno scambio tra Fiorentina e Sassuolo durante il mercato di gennaio. Entrambi, però, non hanno convinto negli ultimi mesi e, a meno di clamorose sorprese, ritorneranno nelle loro rispettive squadre.

Un altro nome che piace al club di Luca Campedelli è quello di Nwankwo Simy, autore di una buona stagione con la maglia del Crotone grazie alle 7 reti realizzate nelle 23 partite stagionali. Con la retrocessione in B, il presidente Vrenna non dovrebbe chiedere una cifra elevata per lasciar partire il giocatore.

SPORTAL.IT | 29-05-2018 17:40