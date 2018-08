Chievo umiliato in Austria

L’estate da dimenticare del Chievo prosegue in terra austriaca, a Welz, dove la squadra di D’Anna è stata travolta in amichevole dall’Hoffenheim.

I tedeschi, terzi classificati nell’ultima Bundesliga e pronti allo storico debutto nella fase a gironi di Champions, si sono imposti per 5-0, dominando la gara in lungo e in largo e chiudendola già in un tempo.

Di Dembiray e Kaderabek i primi due gol, poi l’autorete di Leris in avvio di ripresa chiude i conti e fa uscire mentalmente il Chievo dal campo: la doppietta di Joelinton ha poi trasformato il ko in una disfatta per i gialloblù, attesi nei prossimi giorni dal processo per le presunte plusvalenze fittizie e poi dalla prima di campionato sabato 18 agosto in casa contro la Juventus di Cristiano Ronaldo.

SPORTAL.IT | 04-08-2018 18:55