Chievo, un fedelissimo per Ventura

Un esordio da dimenticare. Gian Piero si aspettava un risultato migliore per il suo ritorno in serie A dopo la disastrosa esperienza con la Nazionale italiana. Il pesante 1-5 subito al 'Bentegodi' contro l'Atalanta, in una partita definita dallo stesso allenatore "incommentabile", ha invece complicato ancora di più la situazione di classifica dei veronesi.

Dopo il cambio in panchina, la società gialloblu è già all'opera per regalare a Ventura dei rinforzi di qualità che permettano di ottenere una salvezza che oggi sembra proibitiva. Tra gli obiettivi individuati c'è Omar El Kaddouri, attualmente al Paok Salonicco, già nel mirino del Chievo nella scorsa sessione di mercato.

Il trequartista potrebbe ritrovare il tecnico che lo ha già allenato ai tempi del Torino, e con cui si è tolto diverse soddisfazioni come la qualificazione all'Europa League nel 2013/2014. L'arrivo del marocchino garantirebbe maggiore qualità e nuove soluzioni al reparto di centrocampo e farebbe felice Ventura, pronto a riabbracciare un suo fedelissimo.

SPORTAL.IT | 22-10-2018 16:15