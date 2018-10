Chievo, Ventura: "Credo nella salvezza"

L'esordio di Ventura sulla panchina del Chievo è stato da incubo: "Se credo nella salvezza? Se non ci avessi creduto non sarei qui. Il Chievo era la sfida più difficile per me e io ho bisogno di mettermi in discussione con me stesso", le sue parole a Sky Sport.

Sul pesante ko con l'Atalanta, l'ex Ct della Nazionale non cerca scuse: "E' una partita che non si può neppure commentare. Dopo cinque minuti si capiva che non c'era possibilità di fare risultato". Domenica altra delicata sfida, sul campo del Cagliari.

SPORTAL.IT | 22-10-2018 08:30