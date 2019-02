Chilavert: "Spargete le mie ceneri davanti alle porte"

Il leggendario portiere goleador José Luis Chilavert stupisce di nuovo tutti, a quindici anni dal suo ritiro. L'ex estremo difensore paraguaiano, 53 anni, ospite della trasmissione televisiva Tribuna Velez TV ha annunciato di aver dato disposizioni precise in caso di una sua dipartita, che i suoi parenti dovranno eseguire scrupolosamente: "Ho detto a mia moglie ed a mia figlia che voglio essere cremato, e le ceneri vengano disperse davanti alle porte del terreno di gioco del José Amalfitani, così da poter stare sempre con la gente del Velez".

Poi è sceso nei dettagli: "Voglio che vengano divise a metà. Una metà deve andare in una curva e l’altra in quella opposta. Così una volta ogni quindici giorni potrò essere con la mia gente, con i tifosi del Velez".

Chilavert al Velez ha giocato dal 1991 al 2001, conquistando nove titoli (tra i quali la Coppa Intercontinentale del 1994) e segnando 48 reti in 343 partite. Inserito dall'IFFHS nella classifica dei portieri sudamericani del secolo, dietro Amadeo Carrizo, Chilavert oltre al Velez ha difeso anche le porte di Guaranì, San Lorenzo, Real Saragozza, Strasburgo e Penarol. Settantaquattro le presenze nella nazionale paraguaiana.

Chilavert, che nonostante qualche chilo di troppo gode attualmente di ottima salute, ha pensato anche alla colonna sonora del suo funerale: "I brani che ascolto tutti i giorni, My Way di Frank Sinatra, The Show Must Go On dei Queen e Forever Young degli Alphaville.

In carriera ha vinto tra le altre cose un premio di calciatore sudamericano dell'anno nel 1996, 4 campionati argentini, un campionato paraguaiano, una coppa di Francia, una Coppa Libertadores e una Coppa Intercontinentale.

SPORTAL.IT | 28-02-2019 11:55