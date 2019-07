Chirico accusa De Laurentiis: “La sua è una mascherata”

Il tentativo di arrivare a Mauro Icardi tiene banco in casa Juventus, la situazione pare ancora bloccata dalle richieste dell’Inter che per cedere il proprio attaccante chiede di imbastire uno scambio con Paulo Dybala. Una formula che non piace ai bianconeri e in particolare a Marcello Chirico, opinionista di fede bianconera che non ritiene appropriato il paragone tra Icardi e Dybala.

NO ALLA SCAMBIO. “Mi pare che l’Inter abbia posto come condizione base per la cessione di Icardi lo scambio con Dybala – spiega il commentatore nel suo podcast – , una condizione sostenuta anche da parte della stampa sportiva che ritiene quasi identica la valutazione di entrambi i giocatori, dovuta al deprezzamento dell’ultima stagione”. Tesi che ovviamente Chirico non condivide: Dybala ha vissuto una stagione no, Icardi invece ha subito le ripercussioni della rottura causata dal suo comportamento e da quello della moglie-agente Wanda Nara.

L’ACCUSA AD ADL. Ma il vero obiettivo dell’invettiva di Chirico sono il Napoli e Aurelio De Laurentiis. Per l’opinionista l’interesse di ADL per Icardi, infatti, sarebbe strumentale e finalizzato solo a danneggiare la Juventus. “Reputo che quella del Napoli sia una mascherata – le parole di Chirico -, non penso proprio che De Laurentiis non sappia che Icardi si sia svalutato e che non vale i 60 milioni che richiede l’Inter. De Laurentiis vuole solo impedire alla Juve di prendere il giocatore a prezzo di saldo”. Infine, Chirico torna all’attacco dell’Inter. “Lo scambio con Dybala non s’ha da fare, anzi non si può fare, i giocatori hanno due valori differenti. Icardi a questo punto l’Inter se lo tiene e tanti auguri per una felice convivenza con Antonio Conte”.

SPORTEVAI | 11-07-2019 16:06