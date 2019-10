Chirico accusa la Figc di favorire l'Inter, polemica sul web

E’ diventata simpatica ai vertici federali l’Inter? Da quando è stata sbattuta in prima pagina la vicenda di Sebastiano Esposito, che i nerazzurri hanno trattenuto a Milano respingendo la convocazione della nazionale Under 17 che deve affrontare i Mondiali di categoria, si dibatte se ci sia stata troppa accondiscendenza da parte della Figc o meno.

IL PARERE – Per Marcello Chirico la parola da usare è “sottomissione”. Su il Bianconero il giornalista di fede bianconera, volto noto di 7Gold, è andato giù pesante sulla vicenda. Chirico si chiede cosa costasse a Conte privarsene per nemmeno un mese, visto che già a novembre i Mondiali saranno finiti.

SOTTO ACCUSA – In particolare Chirico attacca il comportamente della Federcalcio, che si priva volontariamente del suo migliore attaccante per fare un favore all’Inter e ricorda i precedenti quando il ct Prandelli rispose a brutto muso a Conte che lo aveva chiamato maleducato per aver convocato uno juventino appena uscito da un infortunio.

IL PRECEDENTE – Non poteva mancare un accenno a calciopoli per l’Inter “Omaggiata nel 2006 di uno scudetto mai vinto sul campo (il famoso “cartone”) proprio dalla Federazione, la quale dichiarò di non possedere le competenze per poterglielo togliere. Non solo, non si permise nemmeno di censurare i comportamenti degli allora massimi dirigenti interisti”.

LE REAZIONI – Sul web fioccano le reazioni: “Ho controllato il regolamento. Sia l’Inter che la Figc hanno contravvenuto i regolamenti. Siamo in Italia” o anche: Se uno resta impunito falsificando passaporti, e gli vengono imboscate le telefonate scottanti, cosa vuoi che gli succeda per negare un giocatore all’Under 17?”.

IL DUBBIO – C’è anche chi ha strani retropensieri: “Ma non è che..Dato che Oriali ha un ruolo sia in Nazionale sia all’ Inter, abbia in un qualche modo..?”..a pensar male ci si azzecca sempre..”.

CONTRARI – Anche gli interisti però commentano: “Sei ridicolo…. per la nazionale U17 la società proprietaria del cartellino ha la facoltà di avallare o meno la convocazione di un suo tesserato come è già successo in passato con altre nazionali (as es. Il Brasile). Non c’è l’obbligo di rispondere alla convocazione come avviene per la nazionale maggiore!” oppure: “mi sorge una domanda da fare,cosa succederebbe se tutte le società che danno i propri giocatori alle nazionali Under si comportassero come la “benemerita” Inter?” e infine: “Beh detto da chi espone 2 scudetti revocati non ha alcun valore. Poi secondo me Esposito preferisce debuttare in A con l’Inter che giocare un mondiale under 17″.

SPORTEVAI | 19-10-2019 10:49