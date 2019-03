Chirico: Altro che Juve, ecco chi ha fallito davvero quest'anno

O vinci la Champions o devi andare a nasconderti. Specie nell’anno in cui hai comprato Cristiano Ronaldo. Questo il pensiero di molti sulla Juventus, che già domani sera potrebbe salutare il suo sogno-incubo. Non ci sta però Marcello Chirico. Il giornalista de Il Bianconero, volto noto di 7Gold, scrive nel suo editoriale che sono le altre a dover coniugare il verbo fallire. Non la Juve. Ecco i passaggi principali della sua riflessione: “Fallimento. La Juventus convive con questa brutta parola da anni, e non solo in questi giorni d’attesa della gara di ritorno con l’Atletico Madrid. Conquistare anche l’ottavo scudetto consecutivo, record italiano ed europeo, conterà zero se martedì prossimo l’Atletico spedirà Madama fuori dalla Champions League. Sarà fallimento, senza discussioni. Questo ha sancito la vulgata popolare, con l’imprimatur di molti media. E, giustamente, Allegri si inc…. Perché i fallimenti sono altri, e dopo li andremo ad enumerare, uno per uno. Semmai un’eliminazione agli ottavi di Champions sarà , questo sì, una grande delusione, per milioni di tifosi juventini così come per dirigenza e proprietà bianconera”.

DAL NAPOLI AL MILAN – Passiamo ad esaminare i fallimenti, quelli veri ,di cui però nessuno parla ma si preferisce occultare. Partiamo dal principale competitor in Serie A, il Napoli, che nella sua storia ha vinto solo 2 scudetti e una Coppa Uefa vintage-edition: ha messo sotto contratto uno dei più quotati tecnici su piazza, presentandolo come il “top player” in grado di assicurargli il salto di qualità, e in campionato è ora costretto a guardarsi alle spalle per scongiurare l’effetto-risucchio e perdere pure il 2° posto in classifica, in Coppa Italia è già uscita e dopo l’eliminazione dalla Champions ha come unico obiettivo stagionale l’Europa League. Se non vincerà manco quella, si profilerebbe un fallimento pressoché totale. Transitando dalla Capitale, annotiamo la rumorosa uscita dalla Champions della magica truppa giallorossa, costata la panchina all’allenatore. Pure per loro, eliminazione dalla Coppa Italia e momentanea 5° posizione in Serie A : se non centreranno manco il 4° posto, sarà pure per i lupetti capitolini una stagione ultra fallimentare. Saliamo dritti al Nord, dove quelli delle 7 Champions non partecipano ormai da anni alla massima competizione europea e, quest’anno (come quella precedente), sono usciti pure da quella minima, lottano per un biglietto di partecipazione alla prossima edizione e sono ancora in corsa in Coppa Italia, competizione di scarso valore fintanto che la Juventus ne metteva in bacheca 4 in serie. Il loro attuale presidente, Scaroni , ha pure teorizzato sia “meglio qualificarsi per tre anni di fila in Champions piuttosto che vincere uno scudetto”. Non dovessero farcela, e magari perdere pure la coppa nazionale, inanellerebbero l’ennesima stagione fallimentare di fila”.

ASTINENZA INTER – “I lori cugini si crogiolano da nove anni nella realizzazione del triplete, ma da quel dì non hanno vinto più nulla e nella stagione attuale sono aggrappati con le unghie ad un 4° posto insidiato da altre tre squadre, dopo essere rovinosamente scivolati giù dal terzo che pareva ormai blindato. Fuori dalla Champions già ai gironi, fuori dalla Coppa Italia, pure a loro resta solo l’Europa League. Non per fare la Cassandra, ma un altro fallimento potrebbe non essere così improbabile. Questa la fotografia, aggiornata, dello stato di salute dei principali club italiani. Per molti di loro le stagioni fallimentari sono diventate ormai una consuetudine, però un posto Champions, una Coppa Italia o magari una Europa League – secondo analoghe teorie “scaroniane” – potrebbe rendergliela improvvisamente positiva. Al contrario, un altro, probabile scudetto e una Supercoppa già vinta rappresenterebbero il nulla per la Juventus, venisse eliminata in Champions. Teorie bizzarre, ammantate di serietà”.

SPORTEVAI | 11-03-2019 09:38