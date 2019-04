Chirico: Anche in Europa senza arbitri a favore, c'è solo la Juve

Il tracollo del Napoli con l’Arsenal, con la concreta possibilità che anche gli azzurri possano lasciare l’Europa, e i residui di moviola di Ajax-Juventus spingono Marcello Chirico a gonfiare il petto e a fare una considerazione generale su valori assoluti, presunti favori arbitrali e discussioni polemiche che avvelenano l’ambiente. Se in Italia da una settimana non si fa che parlare degli errori di Fabbri nella gara di sabato scorso con il Milan, per il giornalista de Il Bianconero proprio la Juve sarebbe stata danneggiata in Europa. Chirico sottolinea il famoso “stile Juve” e ricorda l’episodio del rigore non concesso a Bentancur in Olanda.

IL CASO – Il volto noto di 7Gold ricorda: “Ad Amsterdam succede che l’arbitro neghi alla Juventus un rigore abbastanza evidente per una vistosa e prolungata trattenuta in area da parte di Tagliafico (già ammonito) su Bentancur. Per caso, avete sentito qualcuno della Juventus lamentarsi? Accusare l’arbitro? Avanzare sospetti sulla UEFA? Silenzio totale”. Stoppata subito la controreplica possibile. Chi non ricorda gli sfoghi di Buffon e Chiellini dopo il rigore concesso al Real Madrid all’ultimo minuto lo scorso anno? Chirico però sottolinea: “Vero, una tantum girano pure a loro, soprattutto quando trattasi di episodi clamorosi e decisivi ai fini del risultato finale. Non come un rigore non dato al 35’ del 1° tempo”.

L’EUROPA – Ed ecco la stoccata finale: “Dopo la reiterata accusa alla Juve di venire favorita in Italia dagli arbitri, sorge spontanea una domanda: come mai in Europa, dove (detto da tutti) le direzioni di gara sono più eque e il VAR viene utilizzato meglio, le squadre italiane sono quasi tutte già uscite dai tornei continentali e il Napoli, dopo lo sconfitta con l’Arsenal e la precedente eliminazione in Champions, rischia di fare la stessa fine?”.

SPORTEVAI | 12-04-2019 15:26