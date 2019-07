Chirico attacca Commisso: Deve ringraziare la Juve

La scivolata di Commisso sulla Juventus non è passata sotto silenzio. Che il presidente della Fiorentina sia nervoso per l’affare-Chiesa e che sia preoccupato di perdere il suo gioiello che piace tanto ai bianconeri è comprensibile ma nello sfogo fatto ieri è inciampato in un’uscita di dubbio gusto. Prima attacca (” Vediamo cosa succederà con Federico. Se dovesse emergere che la Juve ha interferito sarei molto infastidito”) ma poi esagera: “So che la Juventus ha molto potere in Italia ma non è cosa buona che vincano sempre loro, spero che vincano qualcosa all’estero, anche perché sono disgustato che la Juventus quando va all’estero torna a casa sempre senza niente”.

LA REPLICA – A rispondere al presidente della Fiorentina è Marcello Chirico. Il giornalista tifoso della Juve, volto noto di 7Gold, scrive su Il bianconero che le parole di Commisso non farebbero ridere neanche se fossero dette da un comico ma va oltre. Chirico rimprovera al patron gigliato di avere scarsa memoria: “Forse non sa che l’unica squadra andata avanti in Europa in questi anni è proprio la Juventus. E sapete cosa? Se la sua Fiorentina può sperare di arrivare quarta e giocare la Champions League è proprio grazie alla Juve che in questi anni di immobilismo del calcio italiano è stata l’unica a farsi onore in Europa ed a permettere al nostro calcio di avere quattro posti in Champions“.

LE REAZIONI – Sui social anche i tifosi bianconeri rispondono irritati: “Commisso faccia una cosa, invece di sbraitare contro la Juve, pensi a comprare qualche giocatore per sperare di arrivarci, in Europa. Altrimenti è normale che Chiesa voglia venire alla Juve” o anche: “Imparera’ anche lui. Abituato alle franchises in USA, imparera’ che conviene vendere un buon giocatore ad una bella cifra e con il ricavato saper comprare bene (cosa che con Antognoni e Dainelli…brava gente, ma…) che non rischiare la serie B come quest’anno per un capriccio. E quest’anno ci e’ andata davvero vicina”. I fan bianconeri non sono teneri: “Lasciamolo dire, fra poco non parlerà più” o anche: “Chi sfida la juventus la paga cara. Il resto sono chiacchiere, sarà che gli brucia un po’ il fegato” oppure: “Commisso molla il ragazzo prima lo rovinate in sta società di improvvisati. sembra il “PADRINO”.”. E infine: “Quando si dice : ” Anche le pulci hanno la tosse…”.

SPORTEVAI | 24-07-2019 09:44