Chirico attacca Mazzola, bufera sul web

Inter-Juve non finisce mai. Complice anche la sosta, i commenti e le argomentazioni sul big-match di domenica scorsa sono destinati a durare ancora a lungo. Comprensibile visto che si è trattato del primo vero scontro diretto stagionale (escludendo Juve-Napoli che è arrivato alla seconda giornata). Anche Sandro Mazzola ha detto la sua ma le parole dell’ex bandiera nerazzurra non sono piaciute a tutti.

LO SFOGO – Il “baffo” ha punzecchiato Conte affermando che parla solo agli juventini e che non si è scrollato di dosso il passato, perchè è juventino dentro ed ha attaccato l’arbitro Rocchi, dicendo che ha favorito la Juventus, soprattutto per il mancato rosso a Emre Can per il fallo su Bastoni.

LA REPLICA – Marcello Chirico ha letto con attenzione le parole di Mazzola ed ha replicato duramente su Il Bianconero, soffermandosi in particolare sulla frase dell’ex n.8 interista: “Le proteste con gli arbitri sono da juventino. Alla Juve gli bastava alzare le mani e guardare l’arbitro per avere un rigore”.

I RIGORI – Chirico ricorda che quando Conte allenò la Juventus di rigori a favore ne ricevette davvero pochi e che nella sua prima stagione all’Inter ,e dopo appena 7 partite, ne ha avuti già un paio. La metà del suo primo anno alla Juventus.

I PRECEDENTI – Poi il giornalista, volto noto di 7Gold, affonda il dito nella piaga: “Domenica sera tutto questo fairplay da parte dei giocatori interisti non l’ho proprio notato: come ho visto protestare i giocatori della Juve, ho visto protestare loro. Tutto sto aplomb nerazzurro non ce l’ho visto. Ricordo piuttosto molto bene, per la serie “protestare con l’arbitro è da juventino”, il gesto delle manette di Mourinho, la rissa alla fine del primo tempo in un Derby d’Italia con protagonista Ranieri allenatore nerazzurro, l’intera panchina interista correre a centrocampo nel ’98 per il rigore non dato a Ronaldo”.

ANNI 70 – Chirico va ancora più indietro nel tempo e dice che tornando agli anni 70, c’è uno scudetto vinto dall’Inter nel ’70-71 proprio con Mazzola capitano e Boninsegna capocannoniere, con 24 reti: 8 di questi su rigore. “Chissà se, all’epoca, prima di fischiare l’arbitro si girava verso la panchina dell’Inter”.

LE REAZIONI – Fioccano le reazioni sui social: “Questo è il perfetto esempio di come: “la Juve ruba” sia ormai la modalità default per tutti gli antijuventini dopo ogni sconfitta della loro squadra, a prescindere da cosa sia effettivamente successo sul campo. Che tristezza…” o anche: “I piagnistei e le lamentele di Mazzola sono assurdi e fuori luogo”.

CALCIOPOLI – Inevitabile che nel dibattito entrino argomenti di ogni tipo: “Per gli interisti e’ sempre colpa degli altri. Per vincere hanno dovuto creare Calciopoli, non facendosi giudicare per prescrizione se no finivano non in B ma in C” o anche: “Io invece ho visto che Rocchi per i tantissimi falli dei giocatori dell’inter, il cartellino lo aveva dimenticato nello spogliatoio”.

SPONDA INTER – Arrivano anche le reazioni sponda Inter: “Caro signor Chirico guardi che i campionati non si vincono solo con i rigori dati, ma anche con quelli non dati agli avversari, o ancora meglio con le ammonizioni, espulsioni e conseguenti squalifiche, ed a voi in questo non vi batte nessuno. Siete immuni!” e infine: “Mazzola , in parte s’è scusato,ma solo in parte perchè molti interisti, la pensano proprio cosi”.

SPORTEVAI | 10-10-2019 11:53