Chirico attacca Ronaldo, la reazione dei fan della Juve

L’Atalanta sarà la terza partita saltata da Ronaldo in questa stagione dopo le trasferte di Brescia (24 settembre, problema agli adduttori) e Lecce (26 ottobre, riposo). Fin qui ha accumulato 14 presenze su 16 con 1.217 minuti in campo e uno stop al mese. Allegri l’anno scorso aveva fatto a meno del suo cannoniere 8 volte su 51 complessive, quindi Ronaldo ha saltato fin qui 16 partite su 67 totali con un’incidenza del 16,4%. Se però l’anno scorso aveva detto no alla nazionale, quest’anno non ne salta una e i tifosi cominciano ad arrabbiarsi.

LO SFOGO – Tra questi c’è anche Marcello Chirico. Il giornalista de Il Bianconero, volto noto di 7Gold, è rimasto deluso dagli ultimi atteggiamenti di Cr7 e si è sfogato attaccando il giocatore.

TESTONE – Per Chirico l’accumulo di stress che non ha di certo giovato al suo ginocchio. Sarebbe stato meglio rinunciare alla convocazione con il Portogallo ma “Niente da fare, quel testone di Ronaldo non ha voluto saperne”.

CHI PAGA – Adesso, però, a pagarne le conseguenze è la Juventus, il club che stipendia Ronaldo con 30 milioni l’anno: “Ha preferito andare a giocare contro Estonia e Lussemburgo, nazionali che il Portogallo avrebbe potuto battere anche senza Ronaldo. Il quale ha pure confessato allo staff medico bianconero di aver accusato maggiormente il problema nella seconda partita. Ciò nonostante è rimasto in campo per 92 minuti. Testone due volte!”

VA VIA? – Chirico non esclude l’addio di Cr7 a fine stagione: “L’unico in grado di dirci come stanno realmente le cose è solo lui, Ronaldo. Parli. Oppure qualcuno glielo domandi, sempre sia consentito”.

LE REAZIONI – Anche i tifosi bianconeri si stanno stancando a giudicare dalle reazioni sui social: “30 mln netti all’anno per giocare in nazionale” o anche: “La cosa importante è che abbia giocato in nazionale le due partite. Ora potrà riposarsi in vista del prossimo impegno con la sua nazionale”.

SCARICATO – C’è chi scrive: “Sarà bravo però io voglio per la Juventus giocatori come Montero, Nedved , Camoranesi, Del Piero, Chiellini. Veri uomini”. o anche: “Che vada pure grazie”, oppure: “Secondo me va via in estate o la prossima ancora… Agnelli ha detto che prenderà un Cr7 giovane! Se la Juventus cedesse Ronaldo e prendesse Mbappe che oltretutto guadagna di meno?”.

RIPICCA – Qualcuno osserva: “Diceva qualcuno che a pensar male si fa peccato ma spesso si indovina. E se l’assenza di CR7 non fosse dovuta allo stop impostagli dalla Società, bensì una piccola ritorsione del Fenomeno nei confronti di Sarri?”.

TUTTO VA BENE – Infine non manca chi approva tutto: “Ronaldo deve fare 25 partite di campionato e la Champions Marcello! Devi mollare il campionato se non vuoi arrivare in finale cotto come sempre! Guarda Real Madrid e Milan”.

SPORTEVAI | 23-11-2019 09:26