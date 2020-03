Chirico attacca: Zhang non dici niente su quel che è successo?

Emergenza? Sì ma quando c’è la squadra del cuore si rischia di dimenticare anche le più elementari regole diffuse in questi giorni per evitare il contagio da Corona Virus. Se da una parte il Governo sancisce che la Lombardia è zona rossa, dall’altro aver visto un assembramento massiccio dei tifosi dell’Inter alla partenza della squadra per Torino, dove stasera si giocherà a porte chiuse il big-match con la Juventus, è sicuramente stata una nota stonata.

L’ATTACCO – Lo ha sottolineato con veemenza Marcello Chirico. Il giornalista de Il Bianconero ha stigmatizzato l’episodio facendo risaltare la differenza con il comportamento degli juventini.

IL PENSIERO – “I tifosi dell’Inter, nella giornata di ieri, hanno letteralmente assalito la squadra alla partenza per Torino, malgrado tutte le precauzioni sull’emergenza Coronavirus. Un comportamento non certo esemplare, specialmente vedendo tutte le misure drastiche che sta prendendo il governo ultimamente”.

IL PRESIDENTE – Chirico poi ha aggiunto: “Un comportamento, quello dei tifosi dell’Inter, inoltre, che andrebbe sconsigliato anche dalla società, riprendendo le parole del presidente dei nerazzurri Zhang, che ha anteposto la salute a qualsiasi altro tipo di discussione, sportiva e non. Alla Pinetina, per l’Inter, erano in ben 500. Non c’era nessun tifoso della Juventus, invece, nella rifinitura della squadra di Sarri prima del match…Zhang che dici ora?”.

LE REAZIONI – Fioccano le reazioni sui social: “Ha detto : ” una pagliacciata“….niente di che” o anche: “Meglio se non parla, è un’arrogante arricchito non fa testo quel che dice”.

IL TIMORE – Tanti concordano sulla necessità di fermare tutto: “Siamo un popolo di caproni purtroppo, bisogna fermare il campionato”, oppure: “Al primo caso di positività fra i professionisti, verrà presa la giusta decisione di sospendere tutto. Ancora una volta un bel minestrone all’italiana e campionato senza valore qualunque sia il vincitore”.

IL DUBBIO – C’è chi scrive: “Domenica prossima Lotito andrà tranquillamente a Bergamo????” e infine: “Ve lo dico io..qualora vincesse l’Inter contro la Juventus, il campionato sarà fermato su decisione di Marotta”.

SPORTEVAI | 08-03-2020 10:30