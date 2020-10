Chirico: Chi critica Pirlo non ha visto questi numeri

Sono giorni di grande agitazione in casa bianconera. La stagione della Juventus non è cominciata nel modo sperato per la Vecchia Signora, costretta a inseguire in campionato e sonoramente battuta in Champions dal Barcellona. Sul banco degli imputati c’è finito soprattutto l’allenatore, Andrea Pirlo, anche se non per tutti. Una voce fuori dal coro, infatti, è quella di Marcello Chirico.

L’editoriale di Chirico: la premessa

Nel suo editoriale per Il Bianconero, il giornalista-tifoso della Juve parte da una premessa: “Obiettivamente, lo score del Maestro finora non è granché lusinghiero: quinto in campionato dopo 5 giornate, e con tre dei 9 punti totali conquistati (per ora) a tavolino, secondo nel girone europeo sebbene dopo una deludente prestazione contro Messi e compagni. Sette partite in totale, e in Spagna Don Balon prevede già l’esonero dell’Andrea in caso di sconfitta con lo Spezia. Posso già assicurarvelo, non accadrà”.

I numeri della Juve di Pirlo

“Sono andato a consultare un po’ di numeri, cominciando dai gol incassati”, prosegue Chirico: “4 in tutto in Serie A, come il Milan capolista. Solo l’Hellas di Juric ha fatto meglio, subendone 2. Chissà se in qualche redazione se n’è accorto chi, ancora oggi, scrive “la Juve di Pirlo prende troppi gol”. Se ci aggiungiamo la doppietta incassata dai catalani, arriviamo a 6. Meno delle reti prese finora in campionato dall’Inter di Antonio Conte”.

Le conclusioni di Chirico

Ed ecco le conclusioni: “Semmai, il principale problema della Juve di Pirlo è la fase offensiva. Lo palesano sempre i numeri: i gol fatti sono solo 7 (+ 3 virtuali), proprio come lo Spezia prossimo avversario, e la media/tiri a partita è ferma a 7.81. L’ottava della Serie A“. E ancora: “La media tra tiri effettuati e tiri subiti esprime finora un quoziente/punti di 7.25, che attesterebbe la Juventus del Maestro al 10° posto tra le formazioni di Serie A“. In sintesi: “La Juve di Pirlo deve produrre più tiri, più occasioni, e quindi più gol. Possibilmente, non con il solo Cristiano Ronaldo“.

Chirico pro Pirlo: le reazioni

“Si ma siamo solo all’inizio e a centrocampo ho visto alcune imbarcate che vedo solo nei campi interregionali. Deve necessariamente sistemare qualcosa al centro. La squadra non ha il giusto equilibrio”, sentenzia Tom. “Non dimentichiamo che Sarri aveva ereditato una squadra più o meno organizzata da Allegri mentre Pirlo ha ereditato una squadra disorganizzata da Sarri“, osserva un altro tifoso. Mauro spezza una lancia per l’allenatore: “A parte Maifredi e quello dell’anno scorso, chi è arrivato alla Juve, tempo due mesi e precampionato, ha trovato il bandolo della matassa, grazie anche a una società seria”.

