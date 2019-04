Chirico: Chi ha agito come Leonardo fu radiato in Calciopoli

La polemica Juve-Milan non finisce più. Non è bastato l’incontro di Rizzoli con i club, con il designatore che ha ammesso che ci sono stati alcuni errori, a mettere un punto sulla vicenda dopo l’arbitraggio di Fabbri. Anzi. Paradossalmente le parole ambigue di Rizzoli hanno creato ancor più caos sotto certi aspetti. Lo stesso episodio apparentemente più clamoroso, ovvero il mani di Alex Sandro, è stato derubricato a “caso da zona grigia”, ovvero di non facile interpretazione. Tradotto: il rigore ci può stare ma anche no.

LO SFOGO – Parte da qui Marcello Chirico per attaccare Leonardo dopo lo sfogo pubblico e le lamentele private del ds del Milan. Il giornalista de Il Bianconero scrive parlando dell’inadeguatezza rimproverata da Leonardo al direttore di gara: “se corrisponde al vero la ricostruzione fatta da RadioRadio – il Ds rossonero gli avrebbe persino manifestato a muso duro, con persino dei pugni tirati sul tavolo, nello spogliatoio riservato agli arbitri all’interno dell’Allianz Stadium. Comportamenti discutibili e per i quali qualcuno, in Calciopoli, ha dovuto subire processi e radiazioni. Stavolta (ribadisco: se vero) si esaurirà tutto con un’ammenda e nessuno strascico polemico sui media. La solita storia dei figli e figliastri”.

LE SCUSE – Rizzoli intanto non si è scusato pubblicamente con Leonardo e Chirico sottolinea: “siccome di errori arbitrali è pieno zeppo ogni campionato, compreso quello in corso, ogni squadra (Juve compresa) avrebbe avuto diritto a delle scuse. Rizzoli si è quindi limitato a spiegare le decisioni di Fabbri durante l’ultimo Juve-Milan, scagionandolo anche su alcune decisioni finite nel tritacarne della critica”. Infine, Rizzoli ha anche detto che Fabbri non verrà fermato, continuerà ad arbitrare, nonostante la pesante ricusazione milanista.

SPORTEVAI | 09-04-2019 09:13