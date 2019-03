Chirico: Cr7 e Allegri come Platini col Trap

Salvate il soldato Ronaldo. E ridategli un calcio più affine alla sua classe. E’ l’appello che lancia Marcello Chirico. Il giornalista de Il Bianconero, volto noto di 7Gold, scrive: “Cristiano come Michel. Pure quella volta si stava giocando un Napoli-Juventus al San Paolo, e la squadra bianconera era sotto. Ad un certo punto Michel Platini non ce la fece più e gridò a Trapattoni: “Mister, basta difenderci! Attacchiamo!”. Ma servì a poco, la Juve continuò a subire gli attacchi di Maradona e compagni, e il Napoli vinse quella partita. In un’intervista abbastanza recente il Trap confessò che spesso Platini gli aveva criticato quel modo di giocare, troppo rinunciatario e difensivista, “salvo – disse – adottare poi la stessa tattica quando divenne allenatore della Francia”. Non so se Ronaldo in futuro allenerà, di sicuro domenica scorsa – nel corso della ripresa – si è rivolto spesso, in modo abbastanza seccato, verso la propria panchina, chiedendo ad Allegri di far salire la squadra, troppo schiacciata nella propria metà campo. A Napoli ha ricevuto 4 palloni in tutto, riuscendone a giocare 1 solo all’interno dell’area partenopea.

COME TEVEZ – Vittoria a parte, non è di sicuro questo il tipo di calcio che vorrebbe giocare Ronaldo, e lo ha pure fatto capire in modo abbastanza eloquente. Prima al Wanda, poi al San Paolo, stadi da dove è uscito senza segnare un gol e nemmeno riuscire a fare un assist ai compagni. Performance non da CR7. Un calcio eccessivamente “conservatore” che non piaceva nemmeno a Carlos Tevez. Pure lui una sera, durante uno Juve-Real, quando Allegri decise di cambiarlo con Pereyra in modo da dare maggiore copertura alla squadra, al momento della sostituzione Carlitos passò davanti al mister e gli appioppò un bel “cagòn!” che poi, signorilmente, Allegri disse di non aver sentito, ma non sfuggì però alle telecamere. A Ronaldo in versione Platini, cosa avrebbe risposto Allegri? Dobbiamo rifarci alle dichiarazioni rilasciate dal tecnico livornese in sala stampa a fine gara: “In 10 vs 10 ci siamo disuniti e abbiamo fatto solo difesa. Dobbiamo essere più spensierati, la squadra deve andare in campo e giocare, si deve divertire, perché ha qualità importanti”.

IL VACCINO – Dichiarazioni che, in qualche modo, danno proprio ragione a Ronaldo. Viene allora da chiedersi: se l’allenatore vorrebbe vedere giocare meglio la propria squadra, perché i giocatori in campo fanno il contrario di ciò che gli dice? Tornando all’attualità, la Juventus è appena uscita vittoriosa dallo scontro diretto con la principale rivale in campionato, ha 16 punti di vantaggio in classifica e un 8° scudetto consecutivo quasi cucito sul petto. Eppure si percepisce insoddisfazione e nervosismo, in campo e fuori. Ronaldo, con la sua ostentazione, ne è la rappresentazione plastica. Sta venendo meno il feeling tra l’allenatore e la squadra? E Ronaldo ne sta pagando le conseguenze? Se è lui il termometro della Juve attuale, è necessario trovare al più presto l’antibiotico in grado di guarirla. Se non addirittura di un vaccino anti-Cholo.

