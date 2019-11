Chirico critica strategia Juve, tifosi divisi

C’è la fila in questi giorni alla sede della Juve: giocatori e procuratori in processione per essere ricevuti dai dirigenti e firmare i rinnovi di contratti. Una strategia comune in casa bianconera anche se c’è chi ancora rimpiange alcune mosse azzardate fatte ad aprile, come il rinnovo a Mandzukic che solo pochi mesi dopo è stato messo fuori rosa.

IL PARERE – Sulle mosse di Paratici ed Agnelli non si dice troppo d’accordo Marcello Chirico. Su Il Bianconero il giornalista, volto noto di 7Gold, condivide a metà i tanti rinnovi ed ancor meno le cifre per gli ingaggi.

L’ACCUSA – In questi giorni hanno rinnovato Bonucci e Cuadrado e ora toccherà a Szczesny ma a Chirico i conti non tornano. Bonucci è passato da 5,5 a 7,5 milioni (“un aumento secco di 2 milioni l’ho trovato un tantino esagerato. Avrei capito l’aumento di un milione, non di 2, se penso che Giorgio Chiellini di milioni ne percepisce 3.5 , trovo ingiusto Bonucci ne prenda più del doppio”).

QUANTI SOLDI – Anche Cuadrado ha rinnovato con aumento da 3,5 a 5 milioni (“Ci credo che Juan ha riscelto la Juve”) e ora toccherà a Szczesny che da 3,5 milioni passerà a 6 (“Tantissimo, a mio parere pure troppo per un portiere titolare della nazionale polacca che però non sarà mai come il miglior Gigi Buffon.”).

LE REAZIONI – Fioccano le reazioni: “Con ingaggi alti, fai sempre fatica a vendere…si è visto molto bene quest’estate” o anche: “E’ diventato di moda rinnovare contratti di fine carriera alla MEMORIA?? cioè mi tengo il giocatore usurato fino a 36/38 anni lo strapago e non becco un EURO!!! Ma che fa Paratici?”.

LE CRITICHE – C’è chi scrive: “Domanda alla quale nessuno risponde. Manzu becca 5 milioni ( se non sbaglio) all’anno. Va bene venderlo a Gennaio ( se portiamo a casa 5 milioni per il cartellino è tanto ) ma adesso costa più di 2 milioni di stipendio per allenarsi da solo su di un campetto…..Qualcuno me lo spiega ?”.

BOCCIATI – Un tifoso sottolinea: “E poi ci domandiamo come mai la Juve non riesce a vendere. Con contratto fuori mercato a dei vecchietti, nessuno ci riuscirebbe” o anche: “Chissà se qualcuno al vertice, comincia a prendere visione dei risultati del Direttore Sportivo e del Vice Presidente? E magari comincia a guardarsi intorno?”.

LA SPERANZA – Infine c’è chi è d’accordo: “Dubbi legittimi, caro Direttore, ma tutto quanto in linea con i top club europei (mi sembra). Cioè nel posto dove la Società si è proposta di arrivare e di consolidarsi. Poi mi sembra che con tutti i recenti aumenti di capitale e le nuove sponsorizzazioni sia tutto sostenibile no? Almeno spero..”.

SPORTEVAI | 22-11-2019 11:26