Chirico difende arbitro Lione e trova colpevole, bufera sul web

Dovrebbe essere la sfida con l’Inter di domenica a monopolizzare i pensieri degli juventini ma è troppo forta la delusione per la sconfitta di Lione, per come è maturata e per tutti gli strascichi che si sta portando dietro, per voltar pagina in fretta. Il dibattito sui social resta acceso: colpa dell’arbitro che non ha concesso due rigori? Di Sarri che non ci sta capendo niente? Dei giocatori che sono a fine ciclo? Anche Marcello Chirico ha una sua opinione e la esprime su Il Bianconero andando controcorrente.

IL PENSIERO – Il giornalista, volto noto di 7Gold, chiede che non ci si attacchi ai rigori non concessi dall’arbitro Gil Manzano alla Juventus col Lione per giustificare la brutta sconfitta bianconera in Alvernia e assicura che per lui non c’era nessuno dei due penalty reclamati da Sarri che, se concessi avrebbero messo l’ennesima toppa ad un’altra prestazione negativa da parte della squadra.

I RIGORI – Dopo aver ribadito che la Juventus di Sarri, dopo sette mesi ancora priva di una propria identità e di un gioco, vive di episodi, ricorda che finora in questa stagione la squadra bianconera di penalty ne ha ottenuti a favore 8 in campionato e nessuno in Champions League (“contro per esempio i 14 avuti da chi la maglia ce l’ha a tinta unita”) parole dette per smentire Sarri quando dichiara che, per due episodi come quelli verificatisi a Lione, in Italia la Juventus avrebbe ottenuto sicuramente altrettanti rigori.

TIFOSO – Chirico aggiunge: “Non è così, o almeno, io non ne sarei così sicuro come lui, abituato forse a ragionare ancora come un tifoso del Napoli. Per giunta, continuare ad insistere su questa cosa del differente trattamento arbitrale ottenuto dalla Juve in Italia, non solo è statisticamente sbagliato, ma scredita l’immagine della società stessa”.

LE REAZIONI – Fioccano reazioni inviperite: “Basta chiacchiere, smettiamola, sembriamo stare al mercato del pesce, conta solo vincere” o anche: “Non abbiamo sbagliato partita ma progetto amico mio…”.

MOTIVAZIONE – La maggioranza dei tifosi juventini dà ragione a Chirico: “E’ la verità. Purtroppo non ho speranze di vittorie per quest’anno, non abbiamo un idea tattica chiara di gioco e non abbiamo continuità di prestazioni e rendimento, Sarri ci sta capendo ben poco e non ha neanche soluzioni per far migliorare la squadra”.

PROGETTO – C’è chi scrive: “Concordo, nessun rigore, ma il progetto è fallito e non perché la squadra non crede nei concetti di gioco di Sarri. Il problema è nella difficoltà di relazione “umana” tra Sarri e il mondo Juve di cui lui non si è mai sentito parte e tutti gli altri l’anno percepito”. Infine ci sono i tifosi che danno la colpa soprattutto alla società: “La colpa non va data a Sarri anzi per come si trova la Juve in campionato in coppa Italia e in Champions ha fatto un miracolo, e io sono sicurissimo che vinciamo tutto alla faccia degli jettatori”.

SPORTEVAI | 28-02-2020 09:53