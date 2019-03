Chirico: Ecco perchè Allegri non è stato convincente

Non solo non ha mai rischiato l’esonero nè ha mai pensato di dimettersi (“siamo su scherzi a parte?”) ma Allegri potrebbe addirittura prolungare il contratto che scade nel 2020 a sentire le sue parole. Il tecnico della Juve ha sorpreso tutti parlando dell’appuntamento che avrà con con Agnelli ma non ha convinto del tutto Marcello Chirico. Il giornalista de Il bianconero.com, volto noto di 7Gold, scrive: “Come un punching ball. Massimiliano Allegri è esattamente questo: un grande incassatore. Puoi dirgli e scrivere di tutto su di lui, insultarlo sui social e metterlo sulla graticola, lui manterrà sempre inalterato il proprio aplomb. Mai un muscolo del viso fuori posto, l’irritazione dissimulata con spiritosa ironia. Da Madrid all’Udinese, transitando per Napoli, sulla sua testa è piovuto di tutto, si sono dette e scritte cose terribili (tipo, esonero prima della Champions), tratteggiati i più foschi scenari, raccontate storie al limite dell’incredibile, dopodiché si è presentato in conferenza stampa col suo solito sorrisino beffardo, e cosa ha detto? “I rumors mi scivolano addosso, io sono in sintonia con la società: loro non vogliono mandarmi via, io non voglio andarmene. Io vedo sempre il bicchiere mezzo pieno, a chi vede tutto negativo poi gli va tutto male”.

LA TATTICA – Mettiamo un po’ d’ordine: magari tutto il c… descritto in questi giorni, con addirittura Zidane e Deschamps già sull’uscio della Continassa pronti a subentrare ad un Allegri con le valigie già caricate in macchina, è stato un tantino esagerato. Non ho mai creduto ad un rimpasto in corsa sulla panchina bianconera, perché decisioni come queste alla Juventus sono state prese di rado e in situazioni d’assoluta emergenza. Per una squadra con l’8° scudetto consecutivo quasi in tasca, una Supercoppa appena sistemata in bacheca e un ritorno di Champions ancora da giocare, mi è subito parso uno scenario folle. Allegri ha voluto dissipare dubbi e polemiche che lo riguardano, dando una notizia. Questa: “A fine stagione parleremo del contratto e del possibile rinnovo”. Come se alla Juventus nessuno abbia mai messo in discussione la sua posizione, ma addirittura pensato di prolungarne la permanenza. Una mossa tattica molto astuta quella di far credere il contrario della realtà. Purché si riesca ad essere convincenti. E Allegri non lo è stato abbastanza.

LO SCENARIO – Nei giorni scorsi non saranno volati i piatti alla Continassa, però un vivace dibattito sull’attuale tecnico si è aperto eccome all’interno della società, e al momento ritengo improbabile sfoci in un ulteriore rinnovo contrattuale. Semmai, con una bella stretta di mano ed una lauta buonuscita (il contratto di Allegri scade nel 2020, ndr) davanti magari ad una magnum di champagne per festeggiare l’ultimo trofeo, ci si scambierà un vicendevole “grazie di tutto”. E questo sia che martedì prossimo la Juventus passi il turno, sia venga eliminata già agli ottavi di finale dall’Atletico Madrid. Fino a questo punto della stagione Allegri ha vinto una Supercoppa, è stato eliminato dall’Atalanta in Coppa Italia, sta stravincendo la Serie A ma ha già un piede fuori dalla Champions. “Martedì faremo una grande partita” ha assicurato nell’ultima conferenza stampa. Chissà se basterà, alla squadra per passare il turno e a lui per restare a giugno.

SPORTEVAI | 08-03-2019 13:44