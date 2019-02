Chirico: Ecco perchè Icardi alla Juve sarebbe un guaio

Il pensierino che potrebbe fare Paratici a giugno – e che ha scatenato la reazione di Marotta – non piace a tutto il mondo Juve. Icardi in bianconero? Anche no, anzi proprio no per Marcello Chirico. Il direttore editoriale de Il Bianconero, volto noto di 7Gold, spiega per filo e per segno nel suo editoriale perchè l’arrivo di Maurito sarebbe una jattura per la Vecchia Signora e scrive perentorio: “Icardi non può, anzi non deve venire alla Juventus. Ci aggiungo che bisogna impedirglielo, convincendo Paratici a non farci neanche un pensierino transitorio. Né la prossima estate, né mai. Stia lì dov’è, lui e la sua stravagante moglie-manager, se li sopportino e se li gustino gli interisti, due così alla Juventus sarebbero soltanto fuori luogo. Peggio: potrebbero essere solo deleteri. Lo ammetto, anche io ho pensato potesse essere un’idea quella di portare Icardi alla Juventus. Perché no? La moglie? Appena mette piede alla Continassa, la mettono in riga. No problem, mi dicevo. Poi, però, ho assistito alla sceneggiata di Wanda a Tiki Taka e mi si sono spalancati gli occhi, realizzando in una frazione di secondo che Icardi (e Wanda) alla Juve non potesse, e non potrà mai, essere cosa. Per la salute ambientale dello spogliatoio e dell’intero club juventino. Vade retro!

C’E’ POSTA PER TE – Finita la partita, vedo in tv Wanda singhiozzante e in lacrime dire che la loro è una famiglia interista, il primo a credere e a tenerci all’Inter è proprio Mauro, che entrambi amano Milano e non vogliono andarsene. È riuscita persino a negare che a esista un problema sul rinnovo contrattuale, “non l’ho mai chiesto e non è un problema: non sarà mai Mauro a chiederlo”. E tutto quello che è uscito sui giornali? La richiesta di 10 milioni? Invenzioni, e la gente “capisce quello che vuole capire”. Una patetica confessione da “C’è posta per te”, chiusa con un’altrettanto penosa rivendicazione femminista: “Il mondo del calcio con le donne è duro, veniamo un po’ bistrattate”. Detto da chi, per mesi, ha tenuto in scacco un’intera dirigenza maschile reiterando continue accuse usando la tv (in modo che tutti, ma proprio tutti le sentissero), e in casa propria porta i pantaloni belli stretti e attillati, col marito che non muove un muscolo e le permette di scagliarsi a ruota libera contro società e compagni.

LE LACRIME – E il marito? Continua a tacere, non prende posizione, esterna il suo incrollabile amore per l’Inter sempre e solo attraverso la moglie (piangente). Salvo poi ascoltare e valutare anche le proposte della Juventus. Wanda e Mauro, fateci una cortesia: restatevene a Milano, A Torino non ci sono spazio, tempo e soldi (troppi) per due come voi. Mi auguro lo abbiano capito soprattutto Paratici e Agnelli. Più che farlo, il casino va evitato.

