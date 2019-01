Chirico: Ecco perché la Juve non deve fare più affari col Milan

Non è piaciuta per niente l’operazione Higuain a Marcello Chirico, direttore editoriale de ilBiancoNero.com, ed esperto delle cose di casa bianconera. Nel suo articolo il giornalista si scaglia sulla società rossonera per il patto non rispettato in merito al cartellino del Pipita e scrive: “Higuain ha raggiunto finalmente la destinazione che voleva, ha riabbracciato l’amico Sarri al Chelsea. Ma adesso sarà una gran fatica prendere quei soldi che avrebbe dovuto darci il signor Leonardo. Rispondo ai tifosi rossoneri che mi hanno rimproverato sui social: la verità è che il Milan i soldi li ha, ma il problema è che Elliott non li voleva dare alla Juventus. E alla fine hanno dovuto lasciar partire Higuain dopo sei mesi di prestito, non rispettando l’accordo messo in piedi da Marotta: un pessimo accordo a dirla tutta, perché bisognava inserire l’obbligo di riscatto”.

MANOVRA SCORRETTA – “E il Milan, quei 36 milioni del riscatto di Higuain, li ha voluti dare all’amico Preziosi per prendersi Piatek. Che poi 35 milioni di euro più bonus li hanno investiti anche per Paquetá. Soltanto per la Juve non c’erano questi soldi! Leonardo ci aveva già fregati ai tempi di Verratti, quando era al PSG, quindi io avrei diffidato da subito. Ma Marotta era in amicizia col Milan… e alla fine siamo rimasti fregati. Io, fossi la Juventus, non farei più affari con loro!”.

SPORTEVAI | 25-01-2019 09:25