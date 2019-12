Chirico fa infuriare i tifosi: Ha vinto meno di Giovinco

Non manca molto per sapere quale sarà la destinazione di Ibrahimovic, accostato in questi giorni ad almeno 5-6 squadre ma che sembrerebbe sempre più vicino al Milan. Lo svedese si è preso qualche altro giorno di riflessione ma nell’intervista a Gq ha fatto capire che tornerà in Italia dopo aver concluso la sua esperienza in Mls.

DECRIPTARE – Da due giorni tutti cercano di interpretare gli indizi disseminati dal bomber (“una squadra che vuole tornare a vincere” o anche ” un club che deve rinnovare la propria storia, che è in cerca di una sfida contro tutti”) e a sognare sono in tanti con i rossoneri un po’ più degli altri.

CONVIENE? – Chi non si è fatto contagiare dall’entusiasmo generale è Marcello Chirico. Il giornalista de Il Bianconero, volto noto di 7Gold, si dice scettico sull’efficacia che possa ancora avere il giocatore.

L’ATTACCO – Chirico dice che dopo la Conte-mania è scattata la Ibra-mania e che i milanisti sono andati in fibrillazione ma sottolinea che pensare che possa essere lui la panacea di ogni male e che su di lui si possa costruire qualcosa di importante richiede una buona dose di ottimismo.

TORNEO DEL BAR – Il giornalista definisce Ibra “sempre affamato di miliardi” e ricorda che in 2 anni in Mls “non ha vinto neanche il torneo del bar”, è vero che ha segnato 53 gol “ma con quali difese?” e sottolinea che non è bastato a portare i Galaxy sul podio.

IL PARAGONE – Quindi traccia un paragone ricordando che in America Giovinco ha fatto meglio, titolo e 3 campionati canadesi in sequenza,. Poi cambia parallelo e dice: “Sapete che ha 38 anni, c’è chi sostiene che Cr7 sia alla frutta e che Ibra, più vecchio di 4 anni sia sempre super Zlatan. In quale film lo avete visto? Vi auguro che arrvi domattina a Milanello e ne parliamo a maggio”.

LE REAZIONI – Fioccano le reazioni. La stragrande maggioranza dei tifosi rossoneri – e non solo – lo riprenderebbe eccome Ibra: “Un Ibrahimovic servirebbe a tutti, non scherziamo. Al Milan o al Napoli, in questo periodo storico, forse un po’ di più”.

L’ETA’ – C’è chi scrive: “Tutti e due risentono dell’età chi più o chi meno. Non è un “difetto o un disonore”. E’ assolutamente fisiologico. Non credo sia un buon investimento puntare su calciatori di età ” avanzata”. Non si può guardare al passato glorioso ma bisogna guardare solo al rendimento futuro quando si investe”.

I DUBBI – Ci sono i dubbiosi: “Non so come interpretare il ritorno di Ibrahimovic. Da un lato ho di lui l’immagine di un giocatore che fa la differenza sempre, anche a 38 anni. Dall’altro ripenso alla sua esperienza in MLS, dove non è riuscito a fare la differenza in un campionato di “scarti”. Boh”.

ENTUSIASMO – Un utente sottolinea: “Ibrahimović può avere un senso al Milan per ridare un po’ di entusiasmo al tifo rossonero che vive un presente triste e senza obiettivi. O al Bologna, per godersi un grosso nome. Ma una squadra seria e con un progetto non prende un 38enne, anche se si chiama Ibra” e infine: “Prima che il Milan torni a lottare per vincere Ibrahimovic avrà 46 anni”.

SPORTEVAI | 05-12-2019 09:08