Chirico fa lista dei partenti nella Juve e ci sono nomi illustri

Chi compra si vedrà, anche se in casa c’è già Ramsey e non è poco, ma chi venderà la Juventus nel prossimo mercato? Ballano tanti nomi ma per Marcello Chirico la società ha le idee chiare. Il direttore editoriale de Il Bianconero, volto noto di 7Gold, in un video indica tutte le mosse estive e non mancano nomi illustri nella lista di chi lascerà Torino. Il giornalista analizza ruolo per ruolo: “Cominciamo dai portieri, io Perin lo terrei, anche se ha palesato qualche incertezza quando ha giocato. Lasciamo un punto interrogativo. Veniamo alla difesa, c’è un pupillo di Allegri che è De Sciglio ma tutte le volte che ha giocato lui la Juve ha perso, non è da Juve secondo me. Un altro è Rugani, non è una certezza, va ceduto. Poi Alex Sandro quest’anno ha fatto pochissime partite belle, non spinge più e difende male”.

I REPARTI – Per Chirico vanno fatti cambi in tutti i reparti: “A centrocampo il giocatore per cui Paratici sta aspettando una grossa offerta è Pjanic, che è bravo ma quest’anno quante volte ha convinto? Il voto di questa stagione è tra il 5 e il 6, non è Pirlo, il grande distributore di gioco. Se arriva un’offerta da 80 a 100 milioni la Juve lo dà via. Poi Dybala che per me è da cedere. E’ fermo ai 2 gol fatti col Barcellona, vive di rendita di questo, non dico che non abbia talento ma quando ce lo fa vedere? Questa storia che soffre Ronaldo, poi…Anche in Argentina dicono che non è convincente, non esprime più il suo talento. Poi vediamo se va via o no Allegri perchè se resta c’è un mercato e se va via ce n’è un altro”.

LE REAZIONI – Sul web la maggioranza dei tifosi si dice d’accordo. A protestare sono in pochi (soprattutto sulle cessioni di Pjanic, che riscuote diversi consensi) e tra chi indica anche Douglas Costa tra i cedibili c’è chi concorda con Chirico: “Siamo d’accordo su tutti anche su Pjanic piedi d’oro ma nuscoli di seta e polmoni rachitici… il confronto non con De Jong che e’ un fiori classe ma anche col piu’ umano Van de Beek lo ha messo a nudo sui suoi limiti” o anche: “Pjanic non verticalizza mai fateci caso gioca tutte palle in orizzontale spesso pericolosissime perché se intercettate fanno partire il contropiede avversario”. Qualcuno fa i conti: “Dybala e Pjanic via.. Di corsa portate 200 milioni alle casse” e infine: “Per conto mio vendi Pjanic e Douglas, prendi un 120/130 milioni e vai a comprare due difensori fortissimi e un altro centrocampista sei a posto cosi”.

SPORTEVAI | 24-04-2019 09:26