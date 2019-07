Chirico furioso per calendario della Juve, il parere dei tifosi

Altro che “prima o poi bisogna affrontarle tutte”, il calendario di serie A diramato ieri ha lasciato qualche strascico polemico: tanti big-match in avvio e c’è chi già inizia a lamentarsi. E’ il caso di Marcello Chirico. Il giornalista de Il Bianconero, volto noto di 7Gold, non ha gradito l’avvio difficile riservato alla sua Juventus e si lamenta avanzando sospetti. Chirico non capisce con quali criteri sia stato sorteggiato il calendario e nel suo podcast dice espressamente che a suo avviso c’è stato un solo imput, ovvero complicare la stagione della Juve in tutti i modi.

L’ATTACCO – Sotto accusa l‘inizio hard per i campioni d’Italia che erano abituati a finali di campionati duri da gestire e da affrontare, mentre stavolta anche l’inizio del campionato sarà col botto: Parma, Napoli, Fiorentina subito, con prima e terza giornata in trasferta. Senza giri di parole Chirico sottolinea le differenze con le altre: “Altro che Inter, con il Lecce in casa e “gli amici del Cagliari” dopo” e spiega che per la Juve sarà difficile perché adesso ci sarà da assimilare il gioco di Sarri e cambiare drasticamente abitudini. Altro punto discusso: “Iniziamo in trasferta per il secondo anno consecutivo, in genere ci si alternava col Torino, ora non capita più così e non si capisce il perchè. In ottica Champions Toro, Atalanta e Lazio in trasferta nelle ultime tre giornate del girone non è il massimo, poi se si va avanti in Europa come ci auguriamo peggio ancora e la solita Roma all’ultima giornata se dovessimo arrivare in finale”.

LE REAZIONI – L’attacco di Chirico trova però pochi proseliti anche tra i tifosi bianconeri che sui social reagiscono: “Vabbè non si deve esagerare, il Napoli ha l’Inter alla penultima e la Lazio l’ultima, Lazio che a quanto visto la scorsa stagione, può anche essere più problematica della Roma” o anche: “Cioè a parte il Napoli (che comunque verrà a Torino,ed anche a loro non farà piacere alla seconda), ci si deve preoccupare di due squadre con rose da serie B? Ma per favore, non iniziamo nemmeno il campionato allora. che facciamo, ci si lamenta come la seconda squadra di Milano?”, oppure: “Se con la rosa che abbiamo dobbiamo preoccuparci di Parma e compagnia bella sarebbe il colmo. Cambio gioco? Nostra scelta, non di altri. Per cui facciamo come al solito: prendiamo quello che viene senza lamentarci. Che poi è quello che la Juve fa sempre…” e infine: “Se dobbiamo avere paura di Parma e Fiorentina e del Napoli in casa non andiamoci nemmeno in Champions“.

SPORTEVAI | 30-07-2019 09:14