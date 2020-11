Chirico: Juve-Napoli si giocherà, il web ribolle

Rabbia e sconcerto sul fronte napoletano, sospiro di sollievo sul versante juventino. La sentenza della corte d’Appello su Juve-Napoli è il tema del giorno anche oggi. Confermato lo 0-3 a tavolino, confermato il punto di penalizzazione e in più aggiunte motivazioni assai pesanti nei confronti del club partenopeo ma finirà qui? De Laurentiis ha già fatto sapere da tempo che non si sarebbe fermato al secondo grado di giudizio e che intende percorrere tutte le strade legali possibili per rigiocare la partita. Si giocherà dunque quest’anno Juventus-Napoli? Per Marcello Chirico la risposta è sì.

Chirico ironico sulla disputa di Juve-Napoli

Il giornalista de Il Bianconero non è impazzito d’improvviso, semplicemente è ironico e scrive: “Juve-Napoli si gioca? Sì, ma sarà la Supercoppa. In campionato non accadrà, o almeno così ha sentenziato la Corte d’Appello della FIGC”

Per Chirico Asl e Napoli avevano fatto una mandrakata

Chirico attacca e sostiene che ASL e Napoli avevano organizzato la “mandrakata” per non giocare la partita. “Questo sempre a proposito della lealtà sportiva che i napoletani provano a rinfacciare alla Juventus tutte le volte che possono. Bene: al momento, confermato il 3-0, confermato il punto in meno in classifica. Juve-Napoli si rigioca, sì: controllate il calendario, c’è la Supercoppa…”.

Tifosi Juve tranquilli sul ricorso

I tifosi della Juve si dicono abbastanza tranquilli sugli ulteriori ricorsi del Napoli a giudicare dai commenti sui social: “Dal 2003 il TAR non può’ intervenire sulle sanzioni sportive ma è attivabile SOLO per eventuali risarcimenti monetari se il ricorrente avrà ragione dal TAR stesso….in altre parole il TAR NON PUÒ RIFORMARE IL 3-0 A TAVOLINO NE’ IL PUNTO DI PENALIZZAZIONE!!Questo perché la sentenza sportiva è “di corpo e non di diritto”….lo dicono insigni giuristi!!”.

C’è chi scrive: “Il Collegio di Garanzia del CONI in linea teorica può accogliere il ricorso del Napoli, ma per come sono state formulate le motivazioni della sentenza di secondo grado ciò sarà MOLTO difficile….a meno che il Collegio stesso non applichi una sentenza SOLO politica rovesciando qualsiasi questione di diritto….insomma una sentenza che, come ha detto Marcello tempo fa, assecondi i “moti popolari napoletani”….”. Infine: “Oh speriamo che arrivi anche il 3-0 a tavolino con Lazio per la questione tamponi. Il maestro Pirlo vince con la sola imposizione delle mani”.

