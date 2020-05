Chirico: La Juve dovrebbe rifiutarsi di giocare, bufera social

Il 28 maggio (forse) sarà tutto chiaro. Si deciderà se la serie A .- al pari della Bundesliga – può riprendere a giocare e finire la stagione o meno. Ed anche in che modalità, ovvero se terminare tutte le partite rimaste del campionato o per una questione di tempi ridotti “accontentarsi” dei verdetti tramite playoff e playout. L’incertezza regna ancora sovrana ma c’è chi sin da ora mette le mani avanti, scatenando una polemica sui social.

Chirico condanna l’atteggiamento della Figc

Si tratta di Marcello Chirico che nel suo editoriale per calciomercato.com attacca la Figc, accusandola di non saper decidere e di continuare a brancolare nelle ipotesi.

Il caso delle quarantene prima obbligatorie e poi eliminate dal protocollo in caso di contagio di un giocatore è emblematico – secondo Chirico – della totale mancanza di idee. La Bundesliga è già ripartita. A giugno accadrà pure in Inghilterra, in Spagna, anche in Turchia. L’Italia è l’unica a non sapere ancora cosa fare.

Chirico non vuole i playoff

Il giornalista de Il Bianconero, volto noto di 7Gold, aggiunge che in tutto questo marasma, Gravina non molla, e pur di riuscire ad accontentare Lotito e quei presidenti non disponibili a fare sconti alle televisioni sui diritti-tv è tornato a riproporre la soluzione playoff e playout per stabilire squadra campione e retrocessioni. Ipotesi già vagliata e scartata a marzo, ora ripescata pur di scongiurare la possibile chiusura della Serie A.

“Scartando a priori l’assegnazione a tavolino dello scudetto, “tanto Agnelli ha già detto di non volerlo” è la cantilena ripetuta senza soluzione di continuità da Gravina, terrorizzato dall ‘idea di doverlo mai dare alla Juve”.

Chirico invita Agnelli a parlare e a rifiutarsi di giocare i playoff

Chirico chiede al presidente della Juve di parlare, manifestando chiaramente la propria contrarietà ai playoff, non si cambiano in corsa le regole di un torneo. “O Gravina è in grado di far ripartire la Serie A disputando le partite rimaste, oppure si arrenda e la archivi, preoccupandosi di organizzare per bene la stagione ventura, magari avviando quelle riforme sempre auspicate ma mai attuate. A cominciare dal format del campionato, perché una Serie A a 20 squadre è ormai insostenibile”.

“Abbandoni però l’idea di chiudere l’attuale stagione coi playoff, anche per un senso di giustizia ed equità. In caso contrario, Agnelli si rifiuti di giocarli. Piuttosto mandi in campo la Under 23, o la Primavera. Tanto questo campionato, se lo si riprenderà, lo si farà solo affinché possa non vincerlo ancora una volta la Juventus”. Un’idea che sta già facendo scatenare i tifosi sui social.

SPORTEVAI | 20-05-2020 10:23