Chirico: Macumba fallita su Ronaldo ma deve fare una scelta

La squalifica Uefa l’ha evitata ma evidentemente i tanti gufi che speravano di vedere Ronaldo ai box hanno avuto il “potere” di causargli un infortunio. E’ il pensiero di Marcello Chirico. Il giornalista de Il Bianconero, volto noto di 7Gold, ne è convinto ma non si dice particolarmente preoccupato per le condizioni del portoghese, come scrive: “A furia di augurargli accidenti, alla fine gli antiJuve sono riusciti a coronare i loro sforzi iettatori: sfumata la squalifica Uefa, Ronaldo si è bloccato per infortunio. E adesso la speranza concreta (per loro) di vedergli saltare almeno l’andata dei quarti di Champions ci potrebbe essere. Personalmente, però, non ne sarei così sicuro, e da juventino non sono granché preoccupato”. Cosa rende tranquillo Chirico? Quattro aspetti, dalle parole rassicuranti del giocatore alla diagnosi leggera fino ai precedenti che parlano di recupero lampo di Ronaldo in casi analoghi: “Unica eccezione, negli ultimi anni, lo stiramento al legamento collaterale mediale procuratosi agli Europei francesi del 2016 (poi vinti dal Portogallo), infortunio che lo costrinse a stare fermo per 2 mesi, praticamente l’intera estate”.

I PRECEDENTI – Chirico riepiloga: “Prima di allora, Ronaldo si era fermato altre 7 volte per problemi muscolari, ma il suo stop non raggiunse mai i 20 giorni. Le fermate ai box più lunghe furono quelle nel 2014, prima per una parziale rottura delle fibre (18 giorni) e poi per un problema alla coscia (17 giorni). In totale, in 2 stagioni ha messo insieme 25 giorni di stop, saltando appena 6 partite. Azzardo: non solo Cristiano sarà in campo ad Amsterdam per l’andata dei quarti contro l’Ajax, ma auspico di vederlo in panchina già col Milan sabato 6 aprile, con magari la possibilità di vederlo giocare pure uno spezzone di partita. Perché CR7 non è un giocatore come gli altri, possiede un fisico speciale. Da supereroe”.

IL CONSIGLIO – Per il giornalista-tifoso il problema è un altro: “Piuttosto bisognerebbe convincerlo a limitare il proprio impegno con la Nazionale lusitana alle sole fasi finali dei tornei, o comunque alle gare più importanti. Il mio è un discorso parecchio egoistico, lo riconosco, però è un dato di fatto che la rinuncia a partecipare alle partite di Nations League lo aveva preservato da infortuni, non appena ne ha giocate 2 di fila per le qualificazioni europee – tra l’altro, a distanza di 2 giorni e mezzo l’una dall’altra – si è procurato un problema muscolare. Comprensibile l’attaccamento al proprio Paese, al desiderio di voler giocare in Nazionale, al fatto di volergli sempre dare una mano essendo il giocatore più forte dell’intera rosa (e del mondo), però Cristiano, caspiterina, vedi di non esagerare! Sei sempre un Supereroe di 34 anni…”.

SPORTEVAI | 27-03-2019 09:48