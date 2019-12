Chirico prende posizione su Sarri e Cr7, la reazione dei tifosi

Non è uguale agli altri. Punto e basta. Sarri l’ha sempre detto ma ha voluto ribadirlo ieri, vigilia di Juve-Sassuolo, per spiegare che Ronaldo è un’altra cosa. Che il turnover con lui lo si fa solo quando è concordato. E’ vero che Higuain e Dybala in questo momento sembrano in condizione straordinaria ma dovranno farsene una ragione.

LA POSIZIONE – Sulla stessa linea del tecnico c’è Marcello Chirico. Il giornalista de Il Bianconero, volto noto di 7Gold, prende una posizione netta e si schiera dalla parte di Sarri giustificandone la scelta.

NON SI DISCUTE – Chirico scrive che se la star ti dice di sentirsi a posto, ti fa degli allenamenti “notevoli” (come ha certificato Sarri) e vuole andare in scena, alla fine gioca lui e qualcun altro va in panchina. Chi non accetta questo, o si adegua o sta fuori.

LO SANNO – Gli altri attaccanti – ha spiegato Sarri – sono al corrente fin dall’inizio di come funzioni, e se non gli sta bene “sarebbe un problema per la squadra, ma anche per loro” perché tanto non giocherebbero lo stesso. Due attaccanti, va precisato, che sono voluti restare a tutti i costi alla Juventus, nonostante la società li avesse messi entrambi sul mercato. Vero, in questo momento il loro rendimento è superiore a quello di Ronaldo, ma ad inizio stagione hanno accettato di restare sapendo bene che uno dei 2 posti in attacco era riservato di diritto al portoghese.

LA DOMANDA – Chirico si chiede: “Domanda legittima: ma deve giocare per forza anche quando è fuori forma? Ronaldo può permettersi di stabilire quando è in forma o meno, e decidere cosa fare, come avvenuto prima della trasferta a Lecce. Gli altri non possono, lui può. Signori, lui è CR7.

LE REAZIONI – Numerose le reazioni dei tifosi e tutte o quasi a senso unico: “CR7 è un “Fenomeno” in tutti i sensi: calcistico, professionale, manageriale, umano e mediatico!!! Il TOP” o anche: “Aggiungerei che la vera nocività sono i maestrini che fanno le predichette col ditino alzato ignorando la realtà” e infine: “Secondo me sono le altre squadre che lo vorrebbero in panchina…”.

SPORTEVAI | 01-12-2019 10:12