Chirico provoca i milanisti: Potete solo gufare

L’arte della polemica è innata in Marcello Chirico. Il giornalista de Il Bianconero a volte non risparmia critiche neanche alla sua Juve ma quando si tratta di difendere i suoi beniamini è capace di tutto. Stavolta nel suo mirino sono entrati i tifosi del Milan e il motivo è legato al record che oggi batterà Gigi Buffon.

IL RECORD – Il portiere sarà schierato titolare da Sarri contro la Spal e toccherà quota 903 partite, record assoluto di presenze in un club. Battendo così Paolo Maldini, fermo a 902 e avviandosi verso ulteriori traguardi visto che è credibile che in questa stagione scenda ancora in campo.

LA POLEMICA – Chirico sottolinea però che c’è chi sta vivendo davvero molto male questo traguardo che Buffon si accinge a tagliare, e schiuma rabbia. Dice che sono tanti tifosi milanisti, convinti che nessuno – nel breve – avrebbe potuto raggiungere, e addirittura superare, Maldini e che sono persino convinti che Buffon sia appositamente voluto tornare alla Juventus solo per poter giocare quelle poche partite necessarie a permettergli di scalzare dal piedistallo l’amico Paolo.

LA VERITA’ – Secondo Chirico Buffon non ha mai chiesto alla Juventus di riprenderlo, al contrario è stata la Juve a proporgli di tornare appena seppe che avrebbe lasciato il PSG ed era in trattativa con lo Sporting Lisbona, nè tantomeno ha chiesto come condizione quella di disputare assolutamente il numero di partite necessarie per battere il record di Maldini.

IL PENSIERO – “Lo hanno pensato solo i tifosi del Milan, e solamente loro. Quelli che, nel 2006, avrebbero voluto vedersi assegnato non solo lo scudetto di cartone (andato poi ai cugini dell’Inter) ma pure quello del 2005/06 e provarono piacere nel vedere la Juventus retrocessa in Serie B, cercando pure di portarle via il suo portierone e di farlo giocare insieme a Maldini nel Milan, e a quel punto nulla avrebbero avuto da ridire sul record di presenze che Buffon avrebbe raggiunto con largo anticipo”.

LA CHAMPIONS – “C’è forse solo una cosa che Gigi invidia a Maldini: le Champions vinte come capitano del Milan, cosa che a lui non è successa nei 17 anni in bianconero. Mai però dire mai.

Ai milanisti non resta che gufare”.

LE REAZIONI – E in effetti sul web i fan del Milan sono severi: “Ditemi ciò che volete, ma per me è e resta egocentrismo allo stato puro” o anche: “Ci ricorderemo di Buffon per quanto è stato ridicolo come uomo, e non per quanto sia stato grande come portiere. Peccato” e infine: “Maldini verrà superato solo sul piano degli sterili numeri. Sono altre le cose che parlano della grandezza professionale e morale di Paolo”.

L’AMORE – Per i fan della Juve la storia è invece, ovviamente, diversa e su tutti spicca un commento: “L’entusiasmo di un bambino. Ognuno pensi ciò che vuole, ci mancherebbe. Per me resta una leggenda vivente. Il più forte portiere della storia”.

SPORTEVAI | 28-09-2019 10:35