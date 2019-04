Chirico: Ronaldo ha ragione, via i fifoni

Il campionato da festeggiare, certo. Il futuro da programmare, ovvio. Ma il dolore per la Champions maledetta sfumata anche quest’anno resta. E va ancora metabolizzato e spiegato. Non può bastare derubricare il ko con l’Ajax con la frase standard “in Europa è così, questa è la Champions, basta una distrazione e sei fuori”. Uscire ai quarti obbliga ad analisi più approfondite ed è quello che prova a fare Marcello Chirico. Il giornalista de Il Bianconero, volto noto di 7Gold, scrive su calciomercato.com il suo pensiero ed attacca a testa bassa: “E’ colpa della paura. Si, ha ragione Ronaldo. A fregare ogni volta la Juventus quando gioca questa stramaledetta Champions League è la fot… paura. E non da martedì scorso, ma da sempre”.

LA STORIA SI RIPETE – La coppa maledetta è sfuggita troppe volte ma davvero è sempre stata la paura a frenare i bianconeri? Chirico ricorda i precedenti: “Se la sono fatta addosso” ha mimato in modo abbastanza inequivocabile Ronaldo. Averlo in squadra è tanta roba però in campo si gioca in 11 e se gli altri non sono all’altezza della situazione hai voglia a sperare che Cristiano te la butti dentro lo stesso. E’ già capitato con Platini, è ricapitato con Zidane, poi con Tevez e adesso con Ronaldo. Medesimo concetto di fondo. Ovvero, la paura. Sempre lei”.

CAMBIARE SUBITO – Chirico non crede che Cr7 possa andar via per la troppa delusione (“E dove? Chi paga 30 milioni netti l’anno un giocatore di 34 anni seppur pluri pallone d’oro e di un’altra categoria? I cinesi, o gli arabi. Campionati che il portoghese stesso non ritiene alla sua altezza”) ma sa cosa serve per convincerlo a trovare gioia e motivazioni in maglia bianconera: “Gioca in un top club di cui è proprietaria una delle famiglie più ricche del mondo, in grado di poterlo accontentare su tutto. Anche togliergli di torno i fifoni. Se il gioco del calcio è “molto semplice” non dovrebbe essere poi così difficile giocarlo meglio degli altri… Perché quando hai la totale consapevolezza nei tuoi mezzi, la paura difficilmente ti assale. Il contrario di ciò che capita a questa Juve in Champions League, e Ronaldo se n’è accorto”.

SPORTEVAI | 20-04-2019 14:23