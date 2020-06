Chirico scatena il web sul caso Kulusevski

In una serie A che si appresta a ripartire tra zuffe e liti su tanti cavilli (e che succederà al primo errore arbitrale?) ci sono ancora diversi punti irrisolti che creano tensioni e polemiche. Se il protocollo sanitario è stato approvato – tra le perplessità dei medici sportivi – se date e orari sono state digerite – non senza mal di pancia, specialmente da parte dell’Inter – se ancora si discute sull’algoritmo al punto che il consiglio federale di lunedì si preannuncia caldissimo, c’è un altro tema scottante che va affrontato. La questione dei giocatori in scadenza (da Callejon a Ibrahimovic) e ancor più quella dei giocatori che sono stati già ceduti a gennaio ad altre società.

Kulusevski è un caso per Juventus, Atalanta e Parma

E’ il caso di Kulusevski, talentuoso centrocampista che la Juventus ha già pagato (caro) all’Atalanta (che lo aveva dato in prestito al Parma) soffiandolo all’Inter e che teoricamente dal 1 luglio dovrebbe già essere bianconero.

Chirico attacca il Parma sul caso Kulusevski

Il Parma ritiene di poter prolungare il prestito del giocatore fino al 20 agosto per poterlo utilizzare ma Marcello Chirico frena. Il giornalista de Il Bianconero, volto noto di 7Gold, spiega che il ds del Parma Faggiano non può dare tutto per scontato (“Lui che, a gennaio, bloccò il passaggio dello svedese in bianconero facendo valere i propri diritti sul prestito. Che scadrà il prossimo 30 giugno”)

Chirico scrive che se Paratici decidesse di prendersi il giocatore, non esisterebbe nessun cavillo della normativa FIFA al quale appellarsi. Restano quindi da capire le intenzioni della Juventus: vorrà fare un piacere al Parma, per una pura questione di gentleman agreement, oppure se ne fregherà delle buone maniere e si comporterà come fece Faggiano lo scorso gennaio, facendo valere il proprio diritto di proprietà?

Kulusevski non potrebbe giocare per la Juve a luglio

Vero che la Juve non potrebbe comunque utilizzare Kulusevski fino all’inizio della prossima stagione, però non ne metterebbe a repentaglio la salute fisica. Lo svevo-macedone potrebbe pure rinnovarla pur di continuare a giocare, ma è una decisione che non potrà prendere da solo ma insieme al nuovo proprietario del suo cartellino. E non col Parma, che non lo è nemmeno mai stato. Perché rischiare? E soprattutto, perché fare un piacere a Faggiano che si è guardato bene dal farne alla Juve lo scorso gennaio?

Sui social i tifosi non vogliono lasciare Kulusevski al Parma

Fioccano le reazioni sul web: “Condivido pienamente, il parere di Marcello Chirico” o anche “Subito da noi”, oppure: “Quando si tratta di avere in anticipo un nostro calciatore in prestito ci dicono tutti di no, quindi usare la stessa moneta”.

Non mancano le voci contrarie: “Questa volta non concordo. Innanzitutto vi è da dire che la Federazione, avvalendosi della sua potestà normativa, ben potrebbe prorogare di diritto i contratti fino alla fine della stagione (pur imponendo condizioni collaterali e sebbene aprendo a molti contenziosi, che, peraltro, non mancheranno anche nel caso opposto): pertanto, penso sia più opportuno non farsi un altro nemico senza necessità”.

Infine: “Un’ulteriore totale inerzia per altri due mesi e passa, probabilmente non gioverebbe allo stato atletico del ragazzo, in vista del prossimo campionato. Ancora una volta, quindi, riterrei più opportuno fare un beau geste, lasciando il giocatore a Parma, sia pure con le opportune precauzioni e, magari, facendo “pesare” il tutto per il futuro. Mi sembra un investimento diplomatico”.

