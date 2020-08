Chirico scatena la polemica: Da Pirlo mezza bugia su Dybala

Il nuovo corso della Juventus targato Andrea Pirlo convince Marcello Chirico. Il vulcanico opinionista su Il Bianconero viviseziona le parole del tecnico in conferenza stampa e ne approva in massima parte i contenuti. Su un punto, però, scatena un principio di polemica: c’entra Dybala.

Pirlo, l’analisi di Chirico

Nel suo video sul canale Youtube Chirico passa in rassegna punto per punto le parole del nuovo allenatore bianconero. “Il primo punto – esordisce – è quello in cui ha fatto capire che vuol riportare entusiasmo perché non ce n’era più alla Juventus. Immaginate un po’: non c’era entusiasmo e la Juve ha vinto il nono scudetto consecutivo. Non c’era feeling, comunque, tra lo spogliatoio e l’allenatore. Evidentemente Pirlo ha trovato un ambiente depresso, confermando quello che già sapevamo”.

Chirico: ecco come giocherà la Juve

“Come farà giocare Pirlo la Juve?”, prosegue l’opinionista. “Di sicuro sarà una squadra d’attacco, che vuole recuperare palla il più presto possibile e dominare il gioco. Una Juve ‘europea’ e questo potrebbe essere molto utile in ottica Champions. Una Juve che giochi con gioia, come faceva Heriberto Herrera negli anni 60 col suo ‘movimiento’. Inoltre Pirlo ha detto che ha certe idee e vuole attuarle con certi tipi di giocatori”.

I giocatori della Juve di Pirlo

“Pirlo è stato molto chiaro. ha dato il benservito a Higuain, ha parlato con Khedira che deve garantire almeno 25 partite di livello in questa stagione. Dybala? Pirlo ha detto che è un calciatore importante come altri, non l’ha definito un insostituibile”, puntualizza Chirico. “Ha detto che le voci di mercato non interessano e forse è una mezza bugia: se alla Juventus arriva l’offerta giusta, sono convinto che Dybala può andar via. Di certo ha ribadito che può giocare insieme a Ronaldo, ma devono sacrificarsi”.

Pirlo-Dybala, le reazioni dei tifosi

Cosa ne pensano i sostenitori della Juve a proposito delle strategie di Pirlo e del futuro di Dybala? “Condivido tutto il discorso e anche io sono convinto che Pirlo farà bene, l’importante è non demoralizzarsi alla prima sconfitta perché ci vorrà tempo per costruire la macchina perfetta”, scrive Alberto. “Se la Juve ha optato per Pirlo è perché il maestro ha le idee chiare su come far giocare la squadra”, è il commento di un altro tifoso. Mentre qualcuno lancia un sondaggio: “Scambiereste Dybala per Messi?“.

SPORTEVAI | 27-08-2020 09:51