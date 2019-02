Chirico: Sì a Icardi alla Juve ma il prezzo è un altro

Arriva da Marcello Chirico, direttore editoriale de Il Bianconero e volto noto di 7Gold, un segnale chiaro di come l’eventuale arrivo di Icardi alla Juventus sarebbe gradito dalle parti di Torino. Chirico rivela che i rapporti con la signora Wanda Nara sono stretti ma specifica: “Si dice che è solo Wanda a volere Maurito alla Juve, ma non è così. Alla Juventus, Icardi piace, fin dai tempi di Marotta. Paratici lo vuole portare e ha rapporti stretti con Wanda per averlo. Lui alla Juve vuole venire, Wanda vuole portarlo, la Juve è interessata: ma a che prezzo? 110 milioni, non se ne parla, si sta svalutando. Per il momento, però, massima concentrazione: non sulla Wanda, ma sul Wanda”.

IL GOL DELL’EX – Poi Chirico si proietta alla gara di mercoledì, appunto al Wanda Metropolitano di Madrid contro l’Atletico: “Tutti pronti e tonici per il Wanda. Formazione? Allegri non ha ancora le idee chiare. Non andiamo per difenderci, ma per giocarcela. Mandzukic? Sarebbe bello se segnasse un gran gol da ex. Ronaldo? Chi dice che potrebbe non giocare è un pazzo, all’Atletico ha fatto vedere i sorci verdi. Pochi spettatori col Frosinone allo stadio, ci sta per un venerdì sera. La cosa grave è: perché non si tifa più allo stadio? Ma dai ragazzi, la squadra va sostenuta, basta con questa guerra con la società”.

DYBALA NON SI TOCCA – Infine un chiarimento su Dybala: “La Joya è tornata! Un gol spettacolare e importantissimo, ha fatto una grande prestazione. Inizia a dialogare molto bene con CR7, sarà molto utile in questo finale di stagione. Ho attaccato Dybala? Mai messo in discussione sotto l’aspetto tecnico, solo per come ha giocato e come è stato utilizzato…”.

SPORTEVAI | 17-02-2019 08:43