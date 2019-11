Chirico: So con chi ce l'hanno le sorelle di Ronaldo

La pausa per gli impegni delle nazionali sta restituendo un Ronaldo al top. Da leader del Portogallo, Cr7 sta trascinando i compagni verso la qualificazione a Euro 2020, ritrovando quello smalto e quei gol che nelle ultimissime uscite tra le fila della Juventus erano mancate. Dopo la tripletta alla Lituania le sorelle Katia ed Elma si sono scatenate sui social e lo stesso hanno fatto diversi amici di Cristiano.

Gli attacchi – Ecco i messaggi su Instagram delle sorelle del campione: “Non si scherza con lui”, “Orgoglio di sorella”,”Dio non fallisce: sta bene e adesso?”. L’amico Miguel Paixao ha invece rivolto un pensiero a Fabio Capello, che aveva rimarcato: “Ronaldo non fa più un dribbling da tre anni” rivolgendosi ironicamente all’attaccante: “Penso che avresti dovuto anche dribblare la difesa prima di segnare”.

Contro Sarri? – Ma con chi ce l’avevano davvero le persone vicine all’asso della Juventus (e del Portogallo)? Per molti, con Sarri. Il tecnico della Juventus sarebbe finito nel mirino di Ronaldo e della sua corte per le recenti sostituzioni, evidentemente non gradite, nelle gare contro Lokomotiv e Milan. E se a Mosca il numero 7 si era limitato a cenni di disapprovazione, allo Stadium aveva addirittura lasciato il campo in anticipo, ancor prima della fine della partita coi rossoneri.

Il video – In un video sui social, il direttore de Ilbianconero Marcello Chirico dà un’interpretazione diversa della vicenda. “Con chi ce l’hanno le sorelle di Ronaldo? Secondo qualcuno con Sarri per le sostituzioni. Secondo me no. Ce l’hanno con tutti quelli che hanno rotto le scatole in questi giorni al fratello dicendo che è finito, che è decadente, che sta facendo la peggior stagione di sempre e dovrebbe ritirarsi. Ronaldo di sicuro non sarà più quello di tre, quattro o cinque anni fa, però da agosto a oggi ha segnato 16 gol. Dio invecchia, ma invecchia molto bene”.

I tifosi – E i sostenitori della Juventus, con chi si schierano? “Saranno anche 16 ma con noi va al rallentatore”, sottolinea impietosamente Marcella. Ma la maggioranza sposa la tesi di Chirico. “Ben detto direttore, a volte si montano casi ad arte”, scrivono in molti. “Ecco l’interpretazione giusta della vicenda, è ora di finirla con certe polemiche strumentali che non fanno il bene di nessuno”, scrive Luca. Giuseppe infine sentenzia: “Era chiaro che le sorelle ce l’avessero con i critici”.

SPORTEVAI | 17-11-2019 09:48