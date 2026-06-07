Eriksen, altro malore: Danimarca-Ucraina sospesa. Di nuovo tanta paura per l'ex Inter, le condizioni

Il trequartista del Wolfsburg è collassato al 20' della ripresa: tempestivi i soccorsi, la Federcalcio danese ha inviato un messaggio rassicurante. Ma è polemica.

Era il 12 giugno del 2021 quando Christian Eriksen spaventò e commosse il mondo durante Danimarca-Finlandia, primo match di Euro 2020. Vittima di un malore, il trequartista all’epoca in forza all’Inter si accasciò in campo mentre i compagni si strinsero in cerchio attorno a lui per impedire agli obiettivi invadenti di indugiare in particolari morbosi sul suo conto. Oggi, quasi cinque anni più tardi, Eriksen e il mondo rivivono lo stesso incubo. Il calciatore passato al Wolfsburg, infatti, è rimasto vittima di un nuovo incidente: è collassato in campo a Odense durante l’amichevole tra la Danimarca e l’Ucraina. Paura per le sue condizioni.

Danimarca-Ucraina, malore per Christian Eriksen

Era il 20′ del secondo tempo quando Eriksen, durante una pausa di gioco, è finito improvvisamente a terra. Un’immagine che ha riportato immediatamente alla mente quella di alcuni anni prima, ma anche la drammatica sequenza che ha portato – nell’autunno del 2024 – al drammatico incidente di Bove durante Fiorentina-Inter di campionato. Simile anche la reazione dei calciatori della Nazionale danese, che si sono stretti in cerchio attorno al compagno in attesa dell’arrivo dei soccorsi, mentre il pubblico dello stadio di Odense tratteneva il fiato. Il match amichevole tra le due Nazionali è stato prima momentaneamente e poi definitivamente sospeso.

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Paura per Eriksen: le condizioni dell’ex nerazzurro

Eriksen è stato preso in consegna dallo staff sanitario e portato su un’ambulanza dopo pochi minuti. In seguito sono arrivati i sospirati aggiornamenti da parte della Federcalcio danese: “Christian Eriksen è cosciente e si sente bene date le circostanze“, si legge in una nota diffusa dal massimo ente calcistico del paese nordico. La partita tra Danimarca e Ucraina, due squadre che al pari dell’Italia hanno clamorosamente fallito la qualificazione ai Mondiali negli Stati Uniti, in Messico e nel Canada, è stata annullata. Del resto, la concentrazione di tutti i calciatori, in particolare dei danesi, era rivolta esclusivamente al compagno in difficoltà.

Eriksen, social in ansia e polemiche: “Fa bene l’Italia”

Tanta apprensione anche sui social: in tanti stavano guardando l’amichevole su Sky e la circostanza del malore-bis di Eriksen ha provocato ansia, preoccupazione e partecipazione. Che non si sono attenutate all’arrivo delle prime notizie rassicuranti. Non sono pochi i commenti degli utenti su X e su altri social network che sottolineano la pericolosità di legislazioni “un po’ troppo tolleranti” nei riguardi di calciatori che hanno accusato problemi cardiaci. In Italia non è consentito praticare sport agonistico in presenza di defibrillatore sottocutaneo ed è il motivo per cui Edoardo Bove ha ripreso a giocare in Inghilterra, nel Watford. Ma ora tanti hanno paura. “Fa bene l’Italia, gli altri paesi si adeguino”, uno dei commenti più ricorrenti.