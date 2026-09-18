Chivu salta la conferenza alla vigilia di Roma-Inter: una scelta insolita che ricorda Mourinho. Le possibili ragioni del silenzio del tecnico nerazzurro

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Roma-Inter è già entrata nel vivo. La partita si gioca anche sul piano comunicativo e la decisione di Cristian Chivu di non parlare alla vigilia dello scontro diretto dell’Olimpico fa parecchio rumore. Una strategia alla Mourinho, che ha incrociato di recente al Bernabeu dopo averlo avuto come allenatore. L’allievo come il maestro, che da tecnico dei giallorossi era pure solito saltare le conferenze quando l’avversario indossava la maglia nerazzurra. Mentre Gasperini non si sottrae alle domande dei cronisti, il collega romeno ha preferito il silenzio.

Chivu come il maestro Mourinho: silenzio prima di Roma-Inter

Ha ragione Gasperini: siamo solo alla 5ª giornata di Serie A e parlare di scudetto è prematuro, superfluo. Ma nelle prime quattro uscite di questo campionato Roma e Inter sono state protagoniste di un avvio dominante e la sfida dell’Olimpico mette in palio il primato solitario. E allora, in una partita di questo peso, va curato ogni dettaglio.

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Chivu, come Mourinho, è un ex. Ma il contesto è diverso: lo Special One ha lasciato l’Inter da eroe dopo aver conquistato il Triplete (con il romeno in campo) e ancora oggi conserva un legame fortissimo con la tifoseria nerazzurra. Ben diversa la storia di Chivu, che ha giocato quattro anni nella Roma prima della rottura con la tifoseria giallorossa. Il tecnico di Resita ha quindi scelto la via del silenzio, proprio come Mou che, da allenatore della Roma, preferiva non parlare quando si ritrovava a sfidare il suo glorioso passato nerazzurro. L’allievo come il maestro alla vigilia di una sfida che, ancora prima del fischio d’inizio, è già diventata anche una partita di nervi e comunicazione.

Chivu e l’insolita scelta di non parlare

Se la scorsa stagione i tifosi del Napoli erano abituati a non sentire parlare Antonio Conte, lo stesso discorso non vale per quelli dell’Inter. In passato è capitato che Chivu saltasse un appuntamento con la stampa ad Appiano Gentile, ma in occasioni particolari, in prossimità di impegni erano ravvicinati. Adesso, invece, la decisione arriva alla vigilia di uno scontro diretto di vertice ed è la prima volta che rinuncia alla conferenza stampa pre-partita.

Roma-Inter, i possibili motivi della mancata conferenza

Tra le ipotesi che potrebbero aver convinto Chivu a non parlare, quello di una scelta strategica per tutelare il gruppo prima di una partita così delicata, evitando domande scomode e possibili distrazioni alla vigilia del big match. Tra gli argomenti più delicati c’è Pepo Martinez, finito nel mirino delle critiche dopo gli errori commessi contro Real Madrid e Udinese. Proprio dopo il successo in rimonta per 5-3 sui friulani, Chivu ha difeso a più riprese il portiere spagnolo, a sopresa convocato dal ct Luis de la Fuente: “Lo difenderò fino alla morte”.

Non solo. Ha rivolto anche anche un appello ai giornalisti: “Quest’anno cominciamo già a sparare su Martinez. Vi chiederei gentilmente di non fare tutte le settimane notizie e titoli sui problemi dei nostri portieri”. Ma la scelta di non parlare potrebbe anche essere letta come un modo per non fornire indicazioni a Gasperini alla vigilia della sfida dell’Olimpico e scaricare così tutta la pressione e le aspettative sugli avversari.