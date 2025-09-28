Inter: Chivu scatenato con Serena e sul video virale in allenamento, Lautaro frena Pio

Dalle risposte in tv agli episodi con tifosi e giovani talenti, Chivu mostra una leadership crescente: difende la squadra e protegge i singoli

Nel giro di pochi giorni, Cristian Chivu ha mostrato con parole e gesti quanto tenga alla sua squadra e a ogni singolo giocatore. Dal botta e risposta con Aldo Serena al “caso” Lautaro, passando per la gestione di Pio Esposito, l’allenatore nerazzurro sta lasciando un’impronta chiara: difendere il gruppo, rafforzarne l’identità e tenere alta l’attenzione solo su ciò che conta davvero.

Chivu, le risposte a Serena sono un’impronta

Nel post-partita, subito dopo la vittoria contro il Cagliari, Aldo Serena a Sky si è reso protagonista di un bel dibattito con Cristian Chivu: “Nel secondo tempo avete sofferto solo sui calci piazzati, il palo di Folorunsho e il tiro alto di Sebastiano Esposito. Avevate preparato qualcosa sui calci piazzati e anche per arginare lo strapotere fisico di Mina?” La risposta dell’allenatore nerazzurro è stata netta: “Noi abbiamo preso due pali. Parlerei più volentieri dei due pali che abbiamo preso che non di quello che abbiamo subito. Il Cagliari è la squadra con l’altezza media più elevata d’Europa eh…”. Ancora una volta, l’allenatore nerazzurro ha mostrato quanto si senta già legato alla squadra, pronto a difenderla in ogni situazione. In pochi mesi ha dimostrato grande carattere, spostando l’attenzione sui meriti dei suoi ragazzi piuttosto che sulle difficoltà incontrate, a conferma di una leadership in crescita e fortemente identitaria.

Il video su Lautaro e la reazione di Chivu dopo Cagliari-Inter

Prima del match contro il Cagliari, sui social è circolato un video in cui l’allenatore dell’Inter ha ripreso un tifoso per aver criticato Lautaro Martinez. “Ora fallo anche in campionato” avrebbe urlato il supporter nerazzurro all’argentino dopo un gol. E da lì è partita la reazione di Chivu che ha invitato a lasciare in pace i giocatori: “Per favore, rispettate questi che lavorano. Non voglio sentire domenica o altre cose! Sennò andate a Milanello…“. Ora il Toro ha risposto anche in campo con una rete decisiva contro una delle sue vittime preferite, il Cagliari appunto. E subito dopo il match a Dazn hanno ricordato al tecnico dell’episodio avvenuto il giorno prima: “Quindi i tifosi verranno invitati ogni settimana a stimolare Lautaro? Non ho altro da aggiungere…” ha risposto Chivu, che non ha più voluto cavalcare il tema e ha posto subito l’attenzione sulla prossima partita in Champions League contro lo Slavia Praga.

Lautaro protegge Pio Esposito

Nel post partita l’attenzione è poi finita inevitabilmente su Pio Esposito. Il giovane attaccante dell’Inter, classe 2005, ha realizzato la sua prima rete in Serie A e lo ha fatto in un momento importante, chiudendo le porte a una rimonta del Cagliari, che poco prima era andata vicino alla rete del pari. Lautaro Martinez da vero capitano però lo ha subito protetto dai riflettori, che se puntati male potrebbero fare più bene che male: “Sono molto contento per Esposito e per il suo primo gol in Serie A. Pio è un ragazzo in gamba, che si impegna tanto e noi dobbiamo lasciarlo tranquillo per farlo crescere al meglio. Gli daremo i giusti consigli ma ha bisogno dei suoi spazi e del suo tempo”.