Chivu racconta il segreto della sua Inter e Gasperini lo incorona: "Ha tanti meriti"

Il gol di Bonny porta i nerazzurri al comando della classifica in compagnia di Roma e Napoli. Dopo l'avvio difficile, inizia a convincere la nuova guida tecnica del Biscione.

Cristian Chivu batte Gian Piero Gasperini e l’Inter aggancia la Roma e il Napoli in vetta alla classifica. Il weekend alla fine sorride ai nerazzurri, in attesa di vedere all’opera anche Juventus e Milan. La formazione lombarda trova i tre punti grazie a un gol in avvio di Bonny al quale i giallorossi non riescono a porre rimedio in alcuna maniera. Per la Lupa si tratta della seconda sconfitta interna in quattro gare giocate allo stadio Olimpico.

I segreti di Chivu e la continuità dell’Inter

6 vittorie consecutive per l’Inter. Una continuità per certi versi insperata dopo l’avvio difficile e che accomuna questa squadra a quella inarrestabile dell’U23: “Merito dei ragazzi – spiega Chivu – che hanno lasciato alle spalle le delusioni dello scorso campionato e che si sono rimessi in gioco per dimostrare di essere competitivi. Sono fiero di come si preparano mentalmente, di come sanno soffrire trovando l’umiltà giusta per fare le cose. Dopo la sosta, una partita come questa era un’incognita“.

Il pressing per riconquistare subito palla è una delle chiavi del successo nerazzurro. “Ci proviamo, non sempre ci riusciamo – ammette Chivu -. Non è mai semplice, perché rischi di esporti per vie centrali. Finché abbiamo avuto energie comunque lo abbiamo fatto abbastanza bene poi loro sono venuti fuori con le loro qualità. Ci siamo però difesi bene, cercando di ripartire“.

La carica di Bonny, il man of the match

Ange-Yoan Bonny è il volto del match nonché uno dei volti nuovi di un Inter che sta gradualmente tentando di riprendere le redini del campionato. Il francese è in un ottimo momento di forma: “Segnare è sempre bello, oggi abbiamo lavorato con grande spirito di squadra e siamo contenti di aver ottenuto questi tre punti importantissimi”. La coppia con Pio Esposito sembra qualcosa in più di una semplice alternativa: “È bello imparare ogni giorno. Io e Pio siamo i più giovani, oggi è entrato e ha fatto un grande lavoro. Si va avanti così“.

Qualche difetto, comunque l’Inter lo ha ancora. Lo rivela Sommer in una serata comunque positiva come questa: “Nel secondo tempo non abbiamo giocato tante palle, però abbiamo difeso bene e questo è importantissimo. Ci siamo dati tempo per entrare in stagione, stiamo facendo meglio anche se non è ancora quello che vogliamo mostrare“.

Gasp promuove Chivu ma ridimensiona il ko

La difesa della Roma è una delle migliori del campionato ma stasera ha vacillato. Gasp però è soddisfatto della solidità dei suoi: “N’Dicka a destra e Hermoso a sinistra non centrano col gol subito. Abbiamo difeso bene anche stasera: la partita l’ha decisa un episodio. L’abbraccio con Chivu? Ho avuto la fortuna di conoscerlo nei pochi giorni che sono stato all’Inter ma l’ho sempre apprezzato come persona e come giocatore. Non era facile per lui subentrare a Inzaghi ma lo sta facendo con le sue idee che si vedono. Ha tanti meriti“.