Choc Milan, problema cardiaco per Strinic

Il neo acquisto del Milan Ivan Strinic è costretto a fermarsi. Il club rossonero, in un comunicato ufficiale, ha reso noto che il giocatore ha un problema cardiaco.

"AC Milan comunica che durante gli accertamenti di routine semestrali, previsti in Italia per gli atleti professionisti, è stato riscontrato che Ivan Strinic soffre di una iniziale ipertrofia del muscolo cardiaco meritevole di ulteriori approfondimenti da eseguire dopo un periodo di riposo. Per questa ragione il giocatore dovrà sospendere temporaneamente l'attività sportiva agonistica fino al completamento degli esami", è la nota del club rossonero.

Strinic, arrivato a parametro zero, era stato uno degli ultimi colpi della gestione Fassone-Mirabelli: il terzino croato, ex Napoli e Sampdoria, è reduce dal Mondiale in Russia dove ha disputato ben 6 partite, arrivando fino alla finalissima di Mosca poi persa contro la Francia.

Il giocatore si era presentato così ai tifosi rossoneri: "Con la nazionale è stato un grande Mondiale, una grande esperienza per una nazione piccola come la nostra. Un mese fantastico. È stato un qualcosa di storico. Mi aspetto una stagione che mi dia grande fiducia. Ho qualche acciacco e non sono ancora al 100% per giocare, ma sono sicuro che tra poco sarò disponibile. Il derby croato con l'Inter? Speriamo di vincere noi, ma sarà bello sfidare così tanti miei compagni di squadra. Perisic, Brozovic, Vrsaljko, sono tutti bravi giocatori. Non ho parlato con Modric, non posso dire niente".

"Kalinic? Non ci siamo incontrati qui a Milanello perché lui è andato via prima. Abbiamo parlato tante volte in Nazionale del Milan: mi ha detto sempre cose positive su questo club".

SPORTAL.IT | 18-08-2018 18:30