Choc nel ciclismo, rubato il trofeo del Tour de France

Incredibile furto in Inghilterra. A Birmingham è stato rubato nientemeno che il trofeo del Tour de France vinto da Geraint Thomas, il trionfatore dell'ultima edizione della Grande Boucle.

Questo il comunicato del team Sky, alle prese con una situazione più che imbarazzante: "Il Team Sky, dopo il successo senza precedenti dell'ultimo anno, ha esposto i tre trofei dei Grandi Giri (Giro d'Italia 2018 e Vuelta 2017 vinti da Froome, Tour de France 2018 vinto da Geraint Thomas ndr.) in giro per tutto il Regno Unito, assicurando a quanti più fan possibile di poter vedere i trofei".

"I trofei sono stati dati in prestito a Pinarello per il recente Cycle Show al NEC di Birmingham. Purtroppo, durante l’operazione di bonifica alla fine dell’evento, il trofeo del Tour de France di Geraint Thomas è stato momentaneamente lasciato incustodito e rubato. La questione è ovviamente ora oggetto di un'indagine della polizia. Nel frattempo, Team Sky è in contatto con tutte le parti interessate per concordare il miglior modo di agire per risolvere il problema".

Richard Hemington, Managing Director di Pinarello, ha rilasciato questo contrito comunicato: "Siamo ovviamente devastati da questo. Accettiamo la piena responsabilità e ci siamo personalmente scusati con Geraint. Ovviamente speriamo tutti che il trofeo possa essere recuperato".

Geraint Thomas ha commentato così il fattaccio: "Ovviamente il trofeo in sé ha un valore limitato, ma significa moltissimo per me e per il team. Speriamo che chi l'abbia preso lo riconsegni. Un trofeo è importante, ma ciò che importa maggiormente sono tutte le emozioni e i ricordi di questa incredibile estate: nessuno me li potrà mai portar via".

Il trofeo è un vaso in porcellana di Sevres realizzato interamente a mano e arricchito da fregi in oro a 24 carati.

SPORTAL.IT | 10-10-2018 12:55