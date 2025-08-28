Chris Froome investito in allenamento, trasportato in elisoccorso in ospedale: come sta

Gravemente ferito, il quattro volte vincitore del Tour de France (2013, 2015, 2016 e 2017) è rimasto cosciente ed è persino riuscito a parlare con il suo entourage.

La natura delle sue lesioni è stata indicata da una nota della sua squadra, a seguito delle prime indiscrezioni trapelate e che lasciavano intravedere la sua impossibilità a gareggiare da qui fino alla fine di questa stagione: dalle prime informazioni, infatti si parlava di alcune fratture e un possibile pneumotorace.

Il comunicato ufficiale

Una conferma di quel che è accaduto giunge proprio dal suo team che ha diramato un comunicato a chiarire episodio e condizioni, dopo la prime indiscrezioni, emesso proprio dalla Israel Premier Tech e condiviso sui propri account ufficiali:

“Chris Froome è stato trasportato ieri in elicottero all’ospedale di Tolone dopo un grave incidente in allenamento, che non ha coinvolto altri veicoli né altri ciclisti. Gli esami a cui è stato sottoposto hanno evidenziato un pneumotorace, la frattura di cinque costole e una frattura delle vertebre lombari per ridurre la quale sarà operato questo pomeriggio. I prossimi aggiornamenti saranno forniti al termine dell’intervento chirurgico”.

Chi è Froome