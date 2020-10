Chris Smalling si dichiara alla Roma

La giornata di lunedì 5 ottobre, ultimo giorno di calciomercato, è stata vivacizzata dal “giallo” relativo a Chris Smalling.

Il difensore inglese ha firmato con i giallorossi e adesso potrà godersi la sua nuova e seconda avventura alla Capitale.

“Sono felice di essere tornato. Ho lottato duramente per essere qui e finalmente siamo di nuovo insieme – le prime parole del giocatore – È un grandissimo sollievo per me essere qui. Credo che tutti sapessero della mia voglia di tornare e il fatto che sia stata esaudita, anche se così vicino alla chiusura del mercato, è un grande sollievo. Ora posso godermi il fatto di essere tornato e di ricominciare con la squadra da domani”.

Queste le sue parole al sito ufficiale della Roma, che fanno capire tutto il suo amore per questa squadra. Alcuni si chiedono in che stato di condizione fisica sia Smalling, ecco la risposta.

“Penso che sarò più che pronto. Ovviamente non mi sono allenato insieme alla squadra a Manchester ma mi sono mantenuto in forma. Ho fatto doppie sedute da subito e mi sento molto in forma. Credo che questo periodo di tempo mi darà modo di riprendere confidenza con la squadra ed essere pronto per la prossima partita e a disposizione dell’allenatore”.

Alla fine Smalling fissa gli obiettivi della prossima stagione, che poi è già cominciata…: “Uno dei miei primi obiettivi era quello di legarmi alla Roma a lungo. Ora diventa quello di vincere un trofeo. Era questo l’obiettivo che mi era già stato indicato quando sono arrivato per la prima volta e credo che sia il giusto spirito per il Club. Questa è una grande squadra, ma è troppo tempo che non vince un trofeo. Sarà uno dei miei obiettivi e sono sicuro che lo sarà per tutta la squadra in questa stagione, per ripagare i tifosi e farli esultare”.

07-10-2020