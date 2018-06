Christian Borgatello si accasa a Vipiteno

Un trio formidabile per la difesa dei Wipptal: Hannes Oberdorfer, Fabian Hackhofer, e Christian Borgatello saranno dei giocatori chiave per la prossima stagione dei Broncos. Il difensore Christian Borgatello è il primo volto nuovo del club altoatesino in vista degli impegni per il 2018/19. Il veterano 36enne passa dai Vice Campioni della AHL del Renon al Vipiteno. Borgatello è stato uno dei giocatori più importanti negli ultimi 4 anni per la squadra di Collalbo.

Borgatello, oltre ad aver vinto per tre volte di fila lo scudetto nelle ultime tre stagioni, ha conquistato la Alps Hockey League due anni fa mentre nell'ultima stagione ha giocato fino all'ultimo raggiungendo il secondo posto nella AHL. Il giocatore meranese, capitano dei Buam dal 2015, ha collezionato, nell'ultima edizione della AHL, 35 punti (2G/33A) in 55 partite.

Per il capitolo delle conferme arrivano quelle di Hannes Oberdorfer e Fabian Hackhofer. Hackhofer, capitano lo scorso anno, ha realizzato 27 punti (8G/19A) in 38 partite. Il 29enne Oberdorfer ha collezionato 24 punti in 33 partite della AHL nel suo primo anno a Vipiteno.

SPORTAL.IT | 11-06-2018 17:30