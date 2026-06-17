Defibrillatore sottocutaneo – Cos’è e come funziona l’apparecchio che ha salvato la vita a Eriksen

Appassionato di sport, soprattutto calcio, basket e motociclismo, divoro film come fossero noccioline. Ho una assolutamente sana ossessione per le pellicole di Quentin Tarantino. Nel tempo libero mi fingo musicista.

Facciamo chiarezza sul dispositivo e sulle leggi che ne regolano l'utilizzo, in Italia e nel resto d'Europa

Al 19’ della ripresa di un soporifero Danimarca-Ucraina, amichevole pre mondiale, Christian Eriksen si accascia in campo, colpito da un malore. La mente di tutti, inevitabilmente, ritorna per qualche terribile frazione di secondo al 12 giugno 2021, quando il centrocampista (allora in forza all’Inter) era protagonista di un episodio analogo. Per fortuna anche in questo caso si è tutto risolto senza conseguenze, anche grazie al defibrillatore sottocutaneo (ICD) che al danese è stato impiantato proprio a seguito dell’infortunio a Euro 2021.

Nel video, dopo una breve pubblicità, trovate tutta la spiegazione su cos’è e come funziona il defibrillatore sottocutaneo e secondo quali leggi è regolato in Italia e all’estero