Virgilio Sport
CALCIO

Mondiali, oggi l'Italia deve incrociare le dita ai Playoff, ma 30 anni fa esordiva il Re dei bomber

Alla prima con la maglia della Nazionale, l'attaccante della Juventus butta in porta un sinistro allucinante per il 1000° gol Azzurro

Pubblicato:

Roberto Ciucci

Roberto Ciucci

Giornalista

Appassionato di sport, soprattutto calcio, basket e motociclismo, divoro film come fossero noccioline. Ho una assolutamente sana ossessione per le pellicole di Quentin Tarantino. Nel tempo libero mi fingo musicista.

29 marzo 1997. Italia-Moldavia. Partita di qualificazione ai Mondiali di Francia 1998. Nella formazione iniziale c’è un giovanotto di 23 anni proveniente da Bologna e approdato un anno prima alla Juventus, dopo essersi messo in luce con la maglia dell’Atalanta: Christian Vieri.

Per lui, quella notte diventerà un momento indimenticabile, poiché non solo bagnerà il debutto in Nazionale maggiore con un gol, ma sarà anche una marcatura di altissima rilevanza storica.

Nel video, dopo una breve pubblicità, tutta la storia del 1000° gol della Nazionale italiana di calcio segnato da Christian Vieri.

Novakid

ULTIME GALLERY

ULTIME NOTIZIE

SPORTS IN TV
E IN STREAMING

GUIDA TV:
Eventi sportivi in diretta tv oggi

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio