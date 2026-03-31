Mondiali, oggi l'Italia deve incrociare le dita ai Playoff, ma 30 anni fa esordiva il Re dei bomber

29 marzo 1997. Italia-Moldavia. Partita di qualificazione ai Mondiali di Francia 1998. Nella formazione iniziale c’è un giovanotto di 23 anni proveniente da Bologna e approdato un anno prima alla Juventus, dopo essersi messo in luce con la maglia dell’Atalanta: Christian Vieri.
Per lui, quella notte diventerà un momento indimenticabile, poiché non solo bagnerà il debutto in Nazionale maggiore con un gol, ma sarà anche una marcatura di altissima rilevanza storica.
Nel video, dopo una breve pubblicità, tutta la storia del 1000° gol della Nazionale italiana di calcio segnato da Christian Vieri.