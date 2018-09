Christof Innerhofer salva cinque mucche dal macello

Il campione dello sci azzurro Christof Innerhofer, plurimedagliato olimpico e iridato, in una intervista al Corriere della Sera racconta della sua passione infinita nei confronti degli animali: “Gli animali hanno tutto il diritto di vivere nel migliore dei modi, non devono finire dritti al macello per motivi economici e affaristici, proprio non mi va”.

L’atleta altoatesino non si è fermato ai proclami: alcuni mesi fa, con il suo allenatore Hansjoerg Plankensteiner ha compiuto un bel gesto nei confronti di alcuni animali. “In un paese vicino a Vipiteno, Prati di Vizze, in una stalla tremenda, 19 animali erano stati trovati morti, ma cinque mucche, tre tori e un vitello piccolo erano riusciti a salvarsi. Peccato che fossero stati messi sotto sequestro dalla Procura che, una volta ricevute le autorizzazioni, voleva metterli all’asta, pronti per il macello. Non ci siamo stati, non era possibile, mi faceva troppo male vedere una storia del genere. Le ho prese io. Le ho acquistate per 5.400 euro col mio allenatore e alcuni altri amici che amano gli animali. E ho dato loro la possibilità di vivere al meglio, come è giusto che sia. Non stavano più nel maso, non avevano più da mangiare e da bere, la morte di uno contagia l’altro purtroppo… Una cosa pazzesca. Così le abbiamo trasferite in un altro maso in Val Pusteria, a Valle Casies, un paesino di poco più di duemila abitanti. Per sopravvivere e non morire. La vita è la loro, non sono carne da macello”.

“Le mucche, tutte giovani, da uno a quattro anni, erano molto stressate. L’accordo è quello di tenerle in un buono stato per almeno tre-quattro anni. Si meritano proprio una bella vita, non è giusto che la gente dopo tre anni le porti da un macellaio per fare affari. In passato del resto avevo già assistito a un’altra scena terribile con un cavallo. Mi sono preso cura anche di lui e ora vive come deve”.

Innerhofer nel corso della sua vita di è dedicato spesso ai cani abbandonati: “Ho donato casco, guanti, sci, pettorali per tante iniziative benefiche. Per l’alluvione di Genova, per i medici del Terzo mondo, per un’associazione di Bolzano. Scelgo io spontaneamente e credo che si ha la possibilità di fare un pensiero importante per chi ha meno o ha bisogno sia giusto farlo. Sono come i bambini, vogliono essere trattati bene e loro ti trattano esattamente come li tratti tu. Credo che gli animali meritino tutto. Ho sofferto male per la scomparsa della mia cagnolina, ora ne ho presa un’altra. Per lunghi periodi dell’anno sono impegnato sugli sci, ma quando sono a casa mi ci dedico tantissimo”.

SPORTAL.IT | 21-09-2018 08:50