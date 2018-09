Ci pensano Dybala e Insigne, Juventus e Napoli in fuga sul velluto

Notte di campionato senza scossoni quella della sesta giornata, primo infrasettimanale della stagione. Dopo la sofferta vittoria dell’Inter nell’anticipo contro la Fiorentina, non senza polemiche per la conduzione dell’arbitro Mazzoleni, e in attesa del Milan impegnato giovedì a Empoli senza l’infortunato Higuain, oltre che di Sassuolo-Spal, vincono tutte le grandi, a partire dalla Lazio, che scala la classifica grazie al successo di Udine, il quarto consecutivo.

In serata, tutto facile per Juventus e Napoli, che si preparano allo scontro diretto passeggiando contro Bologna e Parma: i bianconeri restano a punteggio pieno vincendo 2-0 e chiudendo la pratica già nel primo tempo grazie al primo gol stagionale di Dybala, subito seguito dal secondo sigillo di Matuidi. Resta invece a secco Cristiano Ronaldo, comunque più volte vicino alla rete nel primo tempo, prima che la squadra di Allegri iniziasse a pensare ai prossimi impegni.

Modalità simili per il Napoli contro il Parma: Insigne la sblocca subito, poi tanti sprechi per gli azzurri prima del raddoppio di Milik in avvio di secondo tempo e del tris del polacco nel finale. Respira anche la Roma che travolge il malcapitato Frosinone già nel primo tempo: per Di Francesco tre punti vitali per preparare nel migliore dei modi il derby di sabato pomeriggio, possibile spartiacque per la panchina giallorossa.

Il Genoa liquida il Chievo, che resta a -1, grazie al sesto gol in sei partite di Krzysztof Piatek. Nessun gol tra Atalanta e Torino e tra Cagliari e Sampdoria: i blucerchiati sbagliano un rigore allo scadere con Kownacki.

Risultati partite serali 6/a giornata:

Atalanta-Torino 0-0

Cagliari-Sampdoria 0-0

Genoa-Chievo 2-0

42’ Piatek (G); 54’ Pandev (G)

Juventus-Bologna 2-0

11’ Dybala (J); 16’ Matuidi (J)

Napoli-Parma 3-0

4’ Insigne (N); 47’, 85’ Milik (N)

Roma-Frosinone 4-0

2’ Under (R); 28’ Pastore (R); 35’ El Shaarawy (R); 87’ Kolarov (R)



SPORTAL.IT | 26-09-2018 23:00