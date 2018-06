Ciabatti: "Avesse colpito Valentino..."

Paolo Ciabatti, direttore sportivo della Ducati Corse a Radio 24, non ha nascosto una nota polemica nonostante la doppietta del Mugello.

"Aggiungo una nota che potrà sembrare polemica però il problema è anche che i giudizi su certi comportamenti dei piloti, secondo me, vengono influenzati da chi è il pilota, tra virgolette colpevole tra e chi è la vittima – ha detto -. Marquez ha colpito Petrucci e va bene e sono sicuro, magari sbaglio, che se la stessa cosa al primo giro del Gran Premio d'Italia fosse successa con Marquez che entrava su Valentino Rossi e lo buttava giù, sarebbe finito sotto under investigation, invece non è stato neanche posto sotto under investigation. Questo è quello che mi sorprende tantissimo, almeno dite che è una cosa che state valutando. Ma non è successo e questo ci lascia veramente perplessi".

"Io sono d'accordo con Claudio Domenicali sul fatto che Marquez è un pilota dal talento immenso che però ha dimostrato in diverse occasioni, come in Argentina dove è stato veramente il culmine, che non si cura particolarmente degli altri piloti in pista. Se deve fare un entrata la fa, lui ha la capacità di rimanere in piedi anche in condizioni in cui gli altri piloti probabilmente andrebbero in terra. Spesso facendo così fa sponda sul pilota all'interno del quale sta entrando e credo che non sia giusto. Marquez è probabilmente miglior pilota in questo momento in MotoGP, credo che debba avere un po' più di rispetto per gli altri piloti e non appoggiarsi come ha fatto con Danilo Petrucci rovinandogli la gara" ha aggiunto.

