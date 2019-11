Ciabatti: "Triste vedere Lorenzo così"

Paolo Ciabatti, direttore sportivo Ducati Corse, è intervenuto su Radio 24, nella trasmissione Tutti convocati per commentare l’addio alle corse di Jorge Lorenzo: "E' chiaro che dopo una bella stagione in Ducati lo scorso anno in cui ha vinto tre gare in modo spettacolare e poi si è fatto male, quest’anno ha avuto altri due incidenti prima dell’inizio della stagione e ad Assen con la frattura delle vertebre, questo unito al fatto che non ha trovato a un feeling con la Honda, penso che l’abbia portato, dopo una stagione molto sofferta con risultati non all’altezza del suo talento, a prendere una decisione importante sul suo futuro".

"Purtroppo è molto brutto il raffronto tra due compagni di squadra in cui uno ha vinto il mondiale con quattro gare di anticipo facendo solo primi e secondi posti e Jorge che in Australia è arrivato lontanissimo lottando con piloti che normalmente non avrebbe neanche visto – ha aggiunto Ciabatti -. È un po’ triste vedere un campione come lui in una situazione del genere. Credo che abbia tratto le conseguenze dalla situazione, una decisione importante, sofferta e anche direi non inaspettata se vuoi, ma chiudere una carriera come la sua con una stagione così triste non è quello che si aspettava nessuno, perché può piacere o non piacere ma è stato un pilota che ha scritto un pezzo di storia".

SPORTAL.IT | 14-11-2019 16:20