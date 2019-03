Ciao Rami sono Paulo: invito speciale per l'eroe del bus

Uno è un eroe delle domeniche, un mito per tanti ragazzi. Con le sue giocate ha spesso trascinato alla vittoria la Juventus, facendo sognare i tifosi. L’altro è un eroe nella vita: con il suo atto di coraggio ha salvato sé e i compagni durante il tragico dirottamento del bus a San Donato Milanese di qualche giorno fa. Uno èPaulo Dybala, l’altro è Rami Shehata, il ragazzino egiziano che ha evitato una strage allertando le forze dell’ordine. E presto si incontreranno.

Il messaggio di Paulo – Dybala, infatti, è rimasto impressionato dalla storia di Rami. E lo ha invitato allo stadio per una partita della Juventus e per trascorrere qualche ora insieme. “Ciao Rami, come stai? Spero molto bene. Sono Paulo Dybala, volevo dirti che ho saputo quello che hai fatto, sei veramente un eroe”, il testo del messaggio audio inviato al ragazzo. “Ho saputo che hai la mia maglia e per quello che hai fatto mi piacerebbe parlare con te. E vorrei invitarti allo Stadium a vedere una partita, quando potrai. Spero veramente di poterti conoscere. Sono davvero contento di poterti mandare questo audio: sei davvero un grande, ti mando un forte abbraccio”.

La risposta – Al messaggio, riportato da Repubblica, Rami ha risposto con emozione e incredulità, ma soprattutto con entusiasmo: “Ciao Paulo, sono Rami. Volevo dirti che sei il mio giocatore preferito al mondo, seguo la Juve solo perché ci sei tu, ho anche la tua maglietta appesa nella mia camera da letto. Il mio sogno è vederti presto e trascorrere una bella giornata con te. Mi fa molto molto, ma molto piacere vederti”. Insomma, una vera favola. Il cui lieto fine potrebbe essere scritto presto, molto presto, magari per Juve-Empoli oppure per Juve-Milan.

SPORTEVAI | 24-03-2019 11:09